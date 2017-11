Foto: Lepotica iz Južne Afrike postala mis Universe 2017

Prva spremljevalka Kolumbijka, druga Jamajčanka

27. november 2017 ob 08:56

Las Vegas - MMC RTV SLO, Reuters

22-letna trenerka samoobrambe Demi-Leigh Nel-Peters, ki prihaja iz Južne Afrike, je bila v Las Vegasu okronana za novo mis Universe.

Rjavolaska je nedavno diplomirala iz menedžmenta, navdušenka nad samoobrambo pa je postala, ko je kot novopečena mis Južne Afrike doživela srhljivo izkušnjo. Neznanci so jo namreč oropali in ji grozili s pištolo. Poleg tega bo v letu dni svojega vladanja skušala opozoriti tudi na boj proti virusu hiv. "Aids je v moji deželi še vedno velika težava, zato želim postati glasnica boja proti tej bolezni," je Demi-Leigh dejala v prvi izjavi po osvojitvi naslova. Na vprašanje, katera je najpomembnejša stvar, ki tare ženske na delovnem mestu, pa je odgovorila, da je to neenakost v plači. "Na nekaterih delovnih mestih so ženske plačane le 75 odstotkov vsote, ki jo dobijo moški za isto delo v istem delovnem času. To ni prav. Menim, da bi morale biti ženske po vsem svetu za enako delo plačane enako."

22-letnica bo poleg krone, lente in naslova eno leto prejemala plačo, v času svojega "kraljevanja" bo brezplačno bivala v razkošnem stanovanju v New Yorku, zagotovila pa si je tudi več sponzorskih pogodb. Postala je druga Južnoafričanka s krono najlepše v "vesolju". Na tekmovanju se niso mogli izogniti tudi perečemu vprašanju spolnih zlorab žensk, ki so v zadnjih dveh mesecih po razkritju nečednih dejanj hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina v središču medijske pozornosti. Nel-Petersova je o tem dejala: "Danes sem se počutila močno, saj sem stala na odru z 91 močnimi, neodvisnimi, delovnimi ženskami. Vse smo zmagovalke, vse so zmagale v svoji državi, in to me je napolnilo z močjo in upanjem. Če ženske stopimo skupaj, smo nezlomljive in nepremagljive ter se lahko postavimo zase za stvari, ki niso pravilne."

Prva spremljevalka je postala mis Kolumbije Laura Gonzalez, ki želi postati igralka, druga spremljevalka pa Jamajčanka Davina Bennett.

V Las Vegasu se je na tekmovanju, ki ga je povezoval Steve Harvey, pomerilo 92 lepotic, kar pomeni tudi najštevilčnejšo udeležbo na tem dogodku do zdaj. Prvič so svojo predstavnico na svetovni izbor poslali iz Kambodže, Laosa in Nepala.

Slovenska predstavnica, 22-letna Ptujčanka Emina Ekić, ni dosegla vidnejše uvrstitve. Pred izborom je na Facebooku zapisala, da je bilo 16 dni, ki jih je preživela v ZDA, neverjetnih. "Ne glede na rezultat sem zelo ponosna nase! Naučila sem se veliko o sebi, se razvila kot oseba in začela gledati na svet drugače. Naučila sem se veliko novih stvari o različnih državah in njihovih kulturah," je zapisala Emina.

Za glasbeni premor je poskrbela Fergie. Člani žirije so bili zvezdnica youTuba Lele Pons, nekdanji sodnik v modni resničnostni seriji America's Next Top Model Jay Manuel in Wendy Fitzwilliam, zmagovalka mis Universe iz leta 1998.

Lastnik licence omenjenega izbora je bil vrsto let trenutni ameriški predsednik , ki pa je leta 2015 po sporu z latinsko govorečo televizijo Univision pravice prodal podjetju WME/IMG.

A. P. J., foto: Reuters