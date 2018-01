Foto: Leto 2017, leto smrti velikih

Od Cornella in Benningtona do Šugmana

Leto, ki se je izteklo, se je očitno močno potrudilo ujeti predlansko po številu odmevnih zvezdniških smrti. Zlasti šokantni sta bili izgubi Chrisa Cornella in Chestra Benningtona, na domačem prizorišču pa si naši odri še dolgo ne bodo opomogli po prezgodnji smrti Jerneja Šugmana.

O smrti velikana ljubljanske Drame, ki ga je srce izdalo na turnem smučanju na Zelenici le nekaj dni pred 49. rojstnim dnem, je bilo na naših straneh zapisano že veliko. Na tem mestu velja reči le, da je izguba igralca, ki je še pred abrahamom odigral tako rekoč vse velike vloge, nenadomestljiva. Šugman ni le držal pokonci odra, on je bil oder, za njim zeva gromozanska praznina.

Čez lužo sta bili prav tako nepričakovani, nenadni in precej prezgodnji smrti dveh rockerskih velikanov - Cornella (Soundgarden, Audioslave) in Benningtona (Linkin Park). Oba sta storila samomor. Prvi je bil star 52 let, ko si je maja vzel življenje, drugi mu je sledil le dva meseca pozneje. Bennington, ki se je vse svoje življenje boril z depresijo, česar ni skrival, je bil star 41 let in je celo pel na Cornellovem pogrebu.

Življenje si je vzel tudi Kim Jong Hyun, član najbolj priljubljenega korejskega K-pop banda, Shineeja. Star je bil 28 let, za njim pa v teh dneh žaluje pol Azije.

Slovo najboljšega Bonda

V večnem zboru tam zgoraj se je kolegom jeseni pridružil še Tom Petty (Heartbreakers), ki ga je pri 66 letih izdalo srce, za Kanadčane pa je bila velika izguba Gorda Downieja, frontmana ene največjih kanadskih skupin vseh časov, Tragically Hip, ki je pri 53 letih umrl zaradi tumorja na možganih.

Tudi filmski svet je izgubil kar nekaj velikih imen, večinoma igralskih veteranov s Samom Shepardom, "Bondom" Rogerjem Moorom in kultnim Harryjem Deanom Stantonom na čelu. Precej prezgodaj, pri 39., se je poslovil zvezdnik serije Prava kri Nelsan Ellis, ki ga je po dolgih letih zlorab mamil izdalo srce, infarkt je bil usoden za Billa Paxtona, pljučna embolija pa za Glenne Headly, eno tistih igralk, katere obraz vam je zaradi številnih karakternih stranskih vlog zagotovo znan, pa ne veste za njeno ime.

Pri 91 letih pa se je poslovil tudi Hugh Hefner, sinonim za hedonizem, ki je s Playboyem moškim po vsem svetu naredil življenja malce slajša.

