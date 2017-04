Foto: Ljubljana gosti domače in svetovne mojstre tetoviranja

Danes vrhunec tetovatorske konvencije

23. april 2017 ob 13:13,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Gospodarskem razstavišču že od petka poteka 10. mednarodna tetovatorska konvencija, na kateri svoja dela predstavlja več kot 70 tetovatorjev iz 13 držav.

Posebnost letošnje slovenske konvencije je, da se bodo kar štirje priznani slovenski tetovatorji lotili tetoviranja ene osebe. Do zdaj je bilo to mogoče videti zgolj na mednarodni konvenciji v Londonu, kjer jih je skupaj ustvarjalo šest, in v Milanu, kjer sta dva tetovatorja hkrati delala tetovažo čez cel hrbet.

Za podoben podvig, kjer bodo tetovirali celotno nogo, so se odločili štirje slovenski tetovatorji, ki "slavijo po svojih zanimivih, a različnih tehnikah."

"Za ta izziv smo se odločili, ker želimo narediti nekaj novega in drugačnega tudi v Sloveniji. Želimo sodelovati ter se spopasti z novim izzivom. Izziv je, kako bomo sodelovali in kako nam bo uspelo različne sloge tetovaž povezati v celoto. Čas je, da se lotimo nečesa novega, pokazati želimo, kako znamo tetovatorji stopiti skupaj in narediti nekaj izjemnega," so pojasnili svojo odločitev o skupni tetovaži.

Konvencije so se udeležili tetovatorji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Norveške, Italije, Madžarske, ZDA, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Francije, Danske, Švice in Nemčije. Danes bo na konvenciji potekalo tudi tekmovanje za najboljšega tetovatorja konvencije.

Drugi dan je dogajanje popestril tudi finalni izbor pin-up kraljice, kjer slavila Ivančica Sišak, ki je nasledila Saro Jagodič.

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Žiga Živulović/BoBo