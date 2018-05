Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Na londonskih ulicah je na stotine ljudi pokazalo svoje sposobnosti preoblačenja v junake iz stripov, nadaljevank in filmov. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Londonske ulice zavzeli superjunaki

Mednarodna popkulturna konvencija

27. maj 2018 ob 10:36

London - MMC RTV SLO

Mednarodno stripovsko konvencijo v teh dneh gosti London, ljubitelji superjunakov, fantazijskih likov, zombijev in stripov so že zavzeli ulice britanske prestolnice, seveda oblečeni v svoje najljubše like.

Popkulturna konvencija je v London tokrat privabil več kot 100.000 obiskovalcev. Konvencijo prirejajo v številnih mestih po svetu, v svetovnem merilu za največjega velja Comic Con v Tokiu, ki ga je leta 2013 obiskalo skoraj 600.000 ljudi.

Takega obiska sicer v Londonu ne morejo pričakovati, kljub temu pa so londonske ulice po zaslugi obiskovalcev zadnji konec tedna v maju, ko že tradicionalno poteka MCM London Comic Con, veliko bolj zanimive.

Obiskovalci prireditev množično obiščejo tudi zato, da bi srečali svoje vzornike s filmskih platen, letos sta med drugim v Londonu igralki Letitia Wright, ki je v filmu Črni panter nastopila v vlogi princese Shuri, in Rosario Dawson, spomnimo se je po Mestu greha, Daredevilu in številnih drugih filmih.

V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov londonske popkulturne konvencije.

Sa. J., Foto: Reuters