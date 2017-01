Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kandidatke za mis Universe so se predstavile domačinom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Lucija Potočnik s sotekmovalkami zavzela ulice Filipinov

Izbor za mis Universe bo 30. januarja

15. januar 2017 ob 14:28

Manila - MMC RTV SLO

Kandidatke za krono mis Universe, med katerimi je tudi Slovenka Lucija Potočnik, so sredi priprav na odločilni večer. Toda vmes spoznavajo tudi kulturne znamenitosti države gostiteljice.

Več kot 80 kandidatk se je tako podalo na ulice mesta Vigan, kjer so doživele topel sprejem domačinov. Do izbora jih sicer ločita še dva tedna. 30. januarja bo namreč znano, kdo bo 65. mis Universe. Med favoritkami za zmago so predstavnica Kolumbije Andrea Tovar, Avstralka Caris Tiivel, Francozinja Iris Mittenaere, Filipinka Maxine Medina in predstavnica Paname Keity Drennan.

Potočnikova bo na glavnem tekmovanju žirijo skušala očarati tudi z obleko, ki jo je posebej za izbor oblikovala Stanka Blatnik. Obleka je narejena iz svile in idrijske čipke.

