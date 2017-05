Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Madonna je na lanski prireditvi Met Gala dvigala prah v kreaciji Riccarda Tiscija za Givenchy, s katero se je želela upreti seksizmu in nesprejemanju staranja. Foto: Reuters Madonnin goli 'selfie'. Foto: Instagram Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Madonna z golim izklesanim telesom opozarja na licemerje

"Ko gre za pravice žensk, smo še vedno v srednjem veku"

8. maj 2017 ob 12:42

New York - MMC RTV SLO

Popzvezdnica Madonna, znana po izjemni telesni pripravljenosti, je oboževalce na Instagramu razveselila z golim selfiejem, s katerim je pokazala, kako izklesan je mogoče biti pri 58 letih.

Najprej je objavila fotografijo svojih ustnic in dekolteja, na kateri so dobro vidni njeni v zlato oblečeni zobje in zbirka zlatih ogrlic - posnetku je pripisala le "zlato". Na drugi fotografiji pa leži na beli brisači in razkriva ravno toliko gole kože, kolikor je je na omenjenem družbenem omrežju še dovoljeno. Mnogi oboževalci so bili nad objavama navdušeni, označili so jo za "zlato kraljico", nekdo pa je zapisal: "Resnično si videti izjemno! Imam 22 let in tvoje telo je videti bolje kot moje."

Kot pišejo ameriški tabloidi, to nikakor ni prvič, da se je Madonna slekla pred objektivom, najverjetneje pa tudi ne zadnjič. Leta 2015 se je kraljica popa "spravila" na Instagram in njihova pravila o goloti, saj so ji eno od objavljenih fotografij, na kateri je pozirala zgoraj brez, izbrisali. Odgovorila jim je z novo objavo, tokrat opremljeno s črno črto prek bradavičk in pripisom: "Zakaj je v redu, da pokažemo rit, prsi pa ne? Utapljam se v licemerstvu družbenih medijev."

Lani je mama šestih otrok veliko prahu dvignila z oblačilom na dogodku Met Gala, saj je njena obleka več razkrila kot prikrila, a, kot je pri Madonni že v navadi, seveda ni šlo za naključje, temveč, kot je povedala, za "politično kot tudi modno izjavo". "Ko gre za pravice žensk, smo še vedno v srednjem veku," je takrat zapisala na Instagramu in se jezila, ker ženskam še vedno ni dovoljeno svobodno izražati svoje seksualnosti in biti drzne, sploh po določeni starosti, ki naj bi bila za takšno obnašanje še družbeno sprejemljiva.

Gold A post shared by Madonna (@madonna) on May 6, 2017 at 2:16pm PDT

Why is it ok to show ass but not breasts? Drowning in the hypocrisy of social media #artforfreedom #UnapologeticbItch #rebelheart A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 2, 2015 at 11:03pm PDT

A. K.