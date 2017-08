Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Madonno je prejšnji mesec na odprtje otroške klinike v Malaviju spremljal posvojenec David. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Madonna "zažurala" s svojim številčnim naraščajem

Naslednje leto vstopa v sedmo desetletje

19. avgust 2017 ob 12:27

Lecce - MMC RTV SLO

Popdiva Madonna je ob svojem 59. rojstnem dnevu z javnostjo prvič delila fotografijo, na kateri pozira z vsemi svojimi šestimi otroki.

Slavna pevka je svoj zadnji rojstni dan pred vstopom v sedmo desetletje praznovala v Lecceju v Italiji, omislila si je "romsko" temo za zabavo, seveda pa na slavju niso manjkali niti njeni otroci: 20-letna Lourdes, plod Madonninega razmerja s fitnestrenerjem Carlosom Leonom, tri leta mlajši Rocco, ki se je zvezdnici rodil v zakonu z režiserjem Guyem Ritchiejem, in njeni štirje posvojenci: 11-letna David in Mercy James ter štiriletni dvojčici Estere in Stella.

Najmlajši deklici je Madonna iz Malavija posvojila februarja letos. Pred leti je iz iste afriške države v svoj dom sprejela Davida in Mercy James, prav v Malaviju pa je prejšnji mesec odprla prvi pediatrični center za operacije in intenzivno nego, poimenovan po Mercy.

Slavljenka - zabava, na kateri se je poleg njenega trlo zvenečih imen iz sveta zabave in mode, je trajala kar dva dni, dogajanje sta na družbenih omrežjih ovekovečila tudi fotograf Mert Alas in modni oblikovalec Riccardo Tisci - je nosila kostum s korzetom, njena dekleta pa so bila oblečena v ujemajoče se obleke Dolce and Gabanna, potiskane z vzorcem hortenzij.

