Foto: Mali Edgar – najnovejši prebivalec dunajskega živalskega vrta

Od zadnjega naraščaja zebre je na Dunaju minilo 13 let

30. junij 2017 ob 18:48

Dunaj - MMC RTV SLO

V živalskem vrtu Schönbrunn na Dunaju se je v noči na sredo skotil mladiček zebre, ki so ga poimenovali Edgar. Zdravi samček z majavimi nogami na vsakem koraku sledi mami Wendy in radovedno raziskuje okolico.

Ko so oskrbniki zjutraj prišli do ograde, so se zelo razveselili male zebre, saj je minilo celih 13 let od zadnjega naraščaja te živalske vrste. "Mladiček je zdrav, pridno pije pri materi Wendy in je ne izpusti izpred oči. Če se jima približa oče Enzo in želi mladička povohati, ga samica takoj odžene," je povedala direktorica živalskega vrta Schönbrunn Dagmar Schratter.

Brejost pri zebrah traja eno leto, mladiček pa tehta približno 25 kilogramov. Mladički osem mesecev sesajo mleko, zelo kmalu pa že začnejo posnemati mater pri grizljanju sena in zelene krme. V njihovem naravnem okolju, v afriški savani južno od Sahare, se zebre prehranjujejo s travo in zelišči.

Za zebre je značilen progast kožuh, ki jih zaradi učinka migetanja v njihovem naravnem okolju zakriva pred plenilci. Vsaka zebra ima drugačen vzorec, pripadniki iste vrste pa se med seboj ločijo po podobnem vzorcu prog. V dunajskem živalskem vrtu že skoraj 80 let domujejo burchellove zebre, ki so dobile ime po raziskovalcu. Za to podvrsto je značilno, da imajo poleg črnih še rjave proge.

M. Z.