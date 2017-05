Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladiči so pokriti s sivim puhom, ko odrastejo pa je njihovo perje bele barve. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Mali labodi, kralji travnikov in ribnika v stuttgartskem parku

Labodja družina riše nasmeške na obrazu sprehajalcev

13. maj 2017 ob 11:17

Stuttgart - MMC RTV SLO/EPA

Obiskovalce parka v središču nemškega mesta Stuttgart te dni razveseljuje pogled na ljubko labodjo družino - kopica mladičev namreč spoznava svojo okolico.

Četica labodjih mladičev, ki skupaj s starši prebivajo v parku Schlossgarten (Grajski park), svoje prve dni življenja preživlja s spoznavanjem okolice – travnikov in cvetlic na njem, pa tudi bližnjega ribnika, v katerem se ohladijo in očistijo po napornem sprehodu.

Družina pripada ptičji vrsti labod grbec, ki je ime dobila po prepoznavni grbi na kljunu. Načeloma so ptice selivke, če so razmere ugodne, pa prezimijo tudi v domačem kraju. Labodji mladiči so zelo navezani na vodo – vanjo se potopijo takoj, potem ko se izvalijo.

Spodaj si lahko ogledate še nekaj fotografij labodjega sprehoda po parku.

T. K. B., Foto: EPA