Foto: Mali "Prevci" in "Kopitarji" so se preizkušali kar sredi mesta

Najmlajši se veselijo zime

21. januar 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

V središču Ljubljane so se dopoldne otroci lahko preizkusili v različnih zimskih športih. Nekateri so igrali hokej, drugi pa drsali ali smučali. Najpogumnejši so se spustili po skakalnici, ki so jo poimenovali Mini Planica.

Z dogodkom Razgibajmo Ljubljano so želeli prireditelji spodbuditi Ljubljančane, da bi se več gibali in vključili v katero od organiziranih športnih dejavnosti.

Dogodek na Stritarjevi ulici - med Prešernovim trgom in Magistratom - je priredila Športna zveza Ljubljane v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije.

Poleg že omenjenih športov so se lahko najmlajši seznanili s smučarskim tekom, biatlonom, nordijskim rolkanjem, bobom in celo skeletonom.

Med počitnicami čas za zimske radosti

Organizatorji so predstavili tudi zimsko-športne centre v bližini prestolnice in programe zimskih počitnic.

Te se 20. februarja začnejo za učence iz Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjesavske regije, teden dni pozneje pa bodo v prostem času uživali učenci iz Gorenjske, Goriške, Notranjsko- in obalnokraške, Osrednjeslovenske in Zasavske regije ter občin Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

T. H.