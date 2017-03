Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vivienne je suvereno korakala po modni pisti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Manekenski debi Vivienne Westwood pri 75

Lani kreativne vajeti predala možu

6. marec 2017 ob 08:52,

zadnji poseg: 6. marec 2017 ob 09:12

London - MMC RTV SLO

Nikoli ni prepozno: slavna britanska modna oblikovalka Vivienne Westwood se je na reviji svoje znamke v Parizu pri 75 prvič sprehodila po modni brvi v vlogi manekenke.

Westwoodova že od lani, ko je kreativno vodenje znamke prevzel njen mož Andreas Kronthaler, kosov ne oblikuje sama, zato se je odločila, da se preizkusi kot model. "Bala sem se, da hodim prepočasi, a želela sem, da bi vsi lahko videli oblačila. Kolekcija je res lepa, tako trdo dela. Ko me je prosil, naj nastopim na reviji, sem si mislila, zakaj pa ne," je o malce drugačnem sodelovanju s soprogom, s katerim sta poročena že 25 let, povedala po reviji.

Kljub temu, da so prve vrste polnile modne avtoritete in slavni obrazi, denimo Pamela Anderson in Rita Ora, pri Vivienne ni bilo opaziti večje treme. V prevelikem suknjiču z ujemajočim se asimetrično krojenim krilom je bila videti zelo sproščena. V drugem izhodu je predstavila še tuniko iz črne svile z zlatim vezenjem, preobula pa se ni: obakrat je nosila modre salonarje z dodatkom rumenih pohodniških vezalk čez zelene volnene nogavice.

"Gorski" pridih obutve - večina modelov je nosila posebno izvedbo gojzarjev - je odraz tega, da ima legendarna britanska znamka zdaj avstrijskega oblikovalca, ki pa je ostal zvest prepoznavnim silhuetam svoje slavne žene. Manjkal ni niti škotski karo kot poklon njeni zgodovini - prav Vivienne in njen nekdanji partner Malcolm McLaren veljata za tandem, ki je zaslužen za to, da je pank tako v modnem kot glasbenem smislu postal del mainstreama.

Kronthaler je, prav tako v skladu z ženinim sporočilom o nujnosti okoljevarstvenega mišljenja v modi, nekaterim izmed modelov v lase namestil odpadno embalažo.

A. K.