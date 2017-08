Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Čevlji Manola Blahnika imajo kultni status. Foto: Reuters Manolo se je udeležil odprtja razstave v Pragi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Manolomanija" ne popušča - čevlji, ki so obnoreli svet, blizu nas

Na zaslone prihaja tudi film o slavnem Manolu Blahniku

14. avgust 2017 ob 17:27

Praga - MMC RTV SLO

Če vas bo pot v naslednjih mesecih vodila v Prago in ste ljubitelj mode, obiščite muzej Kampa, kjer razstavljajo ene najbolj znanih čevljev na svetu.

Sloviti oblikovalec čevljev s Kanarskih otokov s pravim imenom Manuel Blahnik Rodriguez, ki že več kot 40 let živi in ustvarja v Veliki Britaniji, se predstavlja v očetovi domovini, tam so imeli njegovi predniki farmacevtsko podjetje. A Manolo se ni se zgledoval po svojih prednikih, zaplul je v modne vode, kjer je zgradil zelo uspešno kariero, prejel je številne nagrade, med drugim nagrado za posebne dosežke v modi britanskega modnega sveta.

Je eden najvplivnejših oblikovalcev čevljev na svetu, ki je dokazal, da je njegovo oblikovanje brezčasno, njegovi čevlji so postali magični totemi čaščenja, značajske mojstrovine ali pa sugestivni simboli ženstvenosti, za katerimi pogleda prav toliko žensk kot moških. Manolo se je v karieri posvetil predvsem ženskim čevljem, je pa oblikoval tudi za moške.

Za razstavo v Pragi pa je izbral 200 čevljev. Razstava po imenu Umetnost čevljev bo na ogled vse do 12. novembra.

Manola nam bodo približali v dokumentarcu

Kariero 74-letnega Manola bodo vsem ljubiteljem mode približali v dokumentarnem filmu Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards, v njem pa se pojavljajo urednica Voguea Anna Wintour, pa Rihanna in igralec Rupert Everett, v napovedniku ni videti igralke Sarah Jessice Parker, ki je kot Carrie Bradshaw opevala njegove elegantne čevlje z visoko peto v seriji Seks v mestu. Serija je poskrbela za pravo "manolomanijo", saj so čevlji znamke Manolo Blahnik dobesedno obnoreli svet - štiri tovarne zunaj Milana so morale čez noč povečati proizvodnjo z 10 tisoč na 15 tisoč čevljev mesečno.

Njegove zamisli smo lahko videli na nogah igralke Kirsten Dunst, ki je nastopila v filmu Sofie Coppola o francoski kraljici Mariji Antoinetti.

Utrinke iz muzeja v Pragi si lahko pogledate spodaj, pogledate pa si lahko tudi napovednik za prihajajoči dokumentarec.

D. S.