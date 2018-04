Foto: Maradona kot Bog, Messi kot Adam

Ocenite to novico!

Prav posebna poslikava za nogometna velikana

27. april 2018 ob 16:35

Buenos Aires - MMC RTV SLO

V futsal klubu Sportivo Pereyra iz četrti Barracas v Buenos Airesu so se odločili, da bodo na prav poseben način počastili velikana argentinskega nogometa, Diega Maradono in Lionela Messija. Posvetili so jima poslikavo.

Tamkajšnji slikar Santiago Barbeito si je za stropno poslikavo dvorane za futsal izposodil Stvarjenje Adama italijanskega renesančnega umetnika Michelangela in njegovo mojstrovino, ki krasi strop Sikstinske kapele v Apostolski palači, uradni rezidenci papeža Rimskokatoliške cerkve v Vatikanu.