Foto: Marc Jacobs svoje manekenke poslal kar na ulico

Newyorški teden mode se je končal

18. februar 2017 ob 09:09

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Trobljenje hup, zvoki mimovozečih avtomobilov in vrvež mimoidočih morda niso najboljša zvočna kulisa za modno revijo, a to Marca Jacobsa ni odvrnilo od tega, da bi svoje kreacije predstavil kar na pločniku avenije Park v New Yorku.

Z modno revijo Marca Jacobsa se je sklenil newyorški teden mode - karavana se zdaj seli v London - in po pričakovanjih je modni oblikovalec znova poskrbel za odmevno predstavitev svoje kolekcije za jesen in zimo. Za modno pisto si je namreč izbral kar pločnik na aveniji Park, obiskovalce pa poslal v stavbo ob njem, tako da so kreacije, ki so jih nosile manekenke opazovali kar skozi okna.

Kot se spodobi za jesensko-zimsko kolekcijo, so v njej prevladovale zemeljske barve - številni odtenki rjave, sive in črne, ki jih je tu in tam popestrila kakšna rumena ali rdeča. Modeli so večinoma nosili tvidaste plašče, hlače in suknjiče, na glave pa jim je Jacobs poveznil prevelike klobuke. Pozneje je pojasnil, da je navdih za kolekcijo našel v hiphopu, kar se je odražalo tudi v modnih dodatkih manekenk - opaznih zlatih verižicah in ogromnih uhanih.

Modno revijo so si, kot ponavadi, ogledali tudi številni zvezdniki, poroča Reuters, od pevke Katy Perry do raperja Lil Kima in igralke Zosie Mamet.

T. K. B.