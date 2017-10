Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Priznane modne znamke so nad Kaio navdušene. Foto: Reuters Kaia Gerber (druga z leve) na milanskem tednu mode na Versacejevi reviji. Foto: EPA Sorodne novice Hči manekenke Cindy Crawford je videti kot njena kopija Dodaj v

Foto: Marc Jacobs, Versace, Chanel - hčerka Cindy Crawford osvaja modni svet

Polno zaposlena na pariškem, milanskem in newyorškem tednu mode

3. oktober 2017 ob 19:33

Pariz - MMC RTV SLO

Chanelova revija v Parizu je tokrat minila brez prisotnosti muz Karla Lagerfelda Lily-Rose Depp, Vanesse Paradis, Care Delevingne, Kristen Stewart in Keire Knightley, a njihovo "umanjkanje" je uspešno nadomestila Kaia Gerber.

16-letna hčerka svetovno znane manekenke Cindy Crawford in Randeja Gerberja je v Parizu potrdila status vzhajajoče zvezde modnega sveta. V Parizu je bila polno zaposlena, nosila je revije priznanih modnih znamk, kot sta Isabel Marant in Miu Miu, za konec pariškega tedna mode pa se je po modni pisti sprehodila v kreaciji francoske modne znamke, Chanel. Kaia je odprla Chanelovo revijo, na sebi je imela minikrilo in priljubljeni crop top, povrh pa je imela jakno. Lagerfeld za sezono pomlad/poletje priporoča škornje, ki segajo čez stegna.

Najstnica, ki je še pred dopolnjenim 16. letom (rojstni dan je praznovala septembra) podpisala pogodbo s svetovno znano manekensko agencijo IMG, je navdušenje izrazila na Instagramu, zapisala je, da ni nikoli niti sanjala, da bo kdaj nastopila na Chanelovi reviji, zahvalila pa se je tudi modnemu "dirigentu" omenjene znamke: "Karl, ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kako posebno je bilo. Ti si legenda!"

Kaia je nastopila tudi na newyorškem tednu mode, kjer je zaprla modno revije Marca Jacobsa, v Milanu pa je nosila kreacije modnih hiš Versace, Prada ... Najbolj priznane modne znamke so, kot kaže, navdušene nad Kaio, ki uspešno stopa po poteh svoje matere ...

