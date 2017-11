Foto: Nemški vlak prihodnosti - masažni stoli, sobna kolesa in igralnica

Predstavili so tudi samovozeči avtobus

14. november 2017 ob 11:34

Nűrnberg - MMC RTV SLO

Sobna kolesa, igralne konzole, stoli, ki dušijo zvok in ogromni televizorji - tako si pri nemškem podjetju Deutsche Bahn predstavljajo vožnjo z vlakom prihodnosti.

Nemci so pred dnevi v Nürnbergu predstavili futuristični vlak Ideenzug (Vlak idej), s katerim bodo skušali tekmovati za potnike, ki želijo dnevno vožnjo na delo doživljati kot sprostitev, ne pa kot stres. S temi vlaki se bodo skušali postaviti tudi ob bok tudi samovozečim avtomobilom, ki naj bi bila "nova velika stvar" v svetu prometa.

Vse in še več, kar človek potrebuje med vožnjo

Na "vlaku idej" ne manjka praktično ničesar. Stoli so mehki in udobni, prostora za noge je veliko, a to je le osnova. Na dvonadstropnem vlaku so nameščeni stoli, ki dušijo zvok, lahko pa se tudi obračajo, da si jih potnik nastavi, ali želi gledati v smer vožnje ali ne, pišejo nemški mediji. Ob vsakem stolu je na voljo tudi mizica za prenosni računalnik ali tablico, če se potniku zahoče ali mora med vožnjo nujno opraviti kakšno stvar na spletu ali družbenih omrežjih.

Za sprostitev vlak ponuja velike televizijske zaslone, masažne stole, zasebne blazine za kratek spanec in celo kotiček za telovadbo. V njem so na voljo sobna kolesa, virtualni trener pa vas prek posebnega zaslona vodi po razteznih vajah za boljše počutje. Z veliko igralnico niso pozabili niti na otroke.

Jörg Sandvoss, vodja Deutsche Bahna, je ob predstavitvi evropskega vlaka prihodnosti dejal: "Avtomobilski proizvajalci želijo iz avtomobilov ustvariti 'premikajoče dnevne sobe', zato se moramo železniška podjetja domisliti še boljših možnosti." Nemci so vlak idej razvijali dve leti.

Iz term do postaje s samovozečim avtobusom

Deutsche Bahn je sicer pred tedni predstavil tudi svoj prvi samovozeči avtobus, ki naj bi v prihodnosti potnike vozil od termalnega mesta Bad Birnbach na Bavarskem, nedaleč od meje s Češko oziroma Avstrijo, do železniške postaje v omenjenem mestu. Avtubus za 12 potnikov je izdelalo francosko zagonsko podjetje EasyMile, ponujal pa bo brezplačno osemminutno vožnjo od termalnih izvirov prek središča mesta do železniške postaje v Bad Birnbachu.

S prihodnjim letom Nemci načrtujejo, da bodo uvedli še več takšnih poskusnih voženj, tudi v drugem največjem mestu Hamburg. Njihov dolgoročni načrt pa je, da bodo ti avtobusi delovali kot taksiji in da bodo njihova vozila potnike pobirala na njihovem domu in jih pripeljala do železniške postaje, kjer bodo sedli na vlak

Železniški promet sicer v nekaterih državah doživlja velike spremembe. V Indiji so tako nedavno predstavili vlak na sončno energijo, Japonska, ki slovi po svojih izjemno hitrih vlakih, pa se ponaša z vlakom Šiki-Šima, na katerem lahko petičneži uživajo v posebnih suitah s kaminom in hrano, ki jo pripravlja eden najbolj znanih japonskih kuharskih mojstrov.

A. P. J.