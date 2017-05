Foto: Maturantje z dežniki in piščalkami zasedli ceste

S plesom slovo od srednje šole

19. maj 2017 ob 08:19,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Točno opoldne je v 75 mestih po Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji zadonela Straussova opereta Netopir, ob zvokih katere se je zavrtelo okoli 30.000 maturantov.

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, letos pa rekorda zaradi številčno manjše generacije ni bilo. Od leta 2001 do danes je ples povezal več kot 300.000 maturantov iz več kot 100 evropskih mest in več kot desetih držav. Danes bodo med drugim plesali v Ljubljani, Mariboru, Postojni, Ilirski Bistrici, Kranju, Slovenskih Konjicah in Kamniku.

Zgladili spore

Organizacijo tradicionalne zabave za maturante so v preteklih letih spremljali številni spori, ki so vodili v dva ločena plesa četvork. Maturantsko parado organizira plesna šola Urška Pro, Maturantsko četvorko pa v okviru projekta European Quadrille Dance Festival Plesna zveza Slovenije (PZS). Osrednje prizorišče prve je v Ljubljani, druge v Mariboru, a letos so spore zgladili in maturantje trenj med različnimi plesnimi šolami niso več občutili.

"Slovenija je po enajstih letih znova združena pod enotno blagovno znamko maturantska parada in jo tako plešejo tudi v Mariboru," je za Radio Slovenija dejala Mateja Hočevar Prokofjev iz plesne šole Urška.

Morebitne zaplete zaradi maturantske parade v prestolnici je lani preprečil ljubljanski župan Zoran Janković, na katerega so se zaradi vsakoletnih sporov med organizatorji obrnile srednje in plesne šole. Dogovorili so se o pravilih, ki bodo veljala prihodnjih pet let, in sicer, da je glavni organizator parade v Ljubljani plesna šola Urška Pro, uporaba Slovenske ceste pa bo za vse plesalce brezplačna.

Maturante, kot vselej opremljene z majicami, dežniki in piščalkami, je pred plesom čakal zabaven program, pozdravil pa jih je tudi predsednik republike Borut Pahor, ki jim je namenil naslednji verz: "Dan se trudi biti tako čudovit, kot ste vi, sreča je na strani pogumnih ljudi." Zaželel jim je tudi, naj uživajo.

V Mariboru na dveh mestih

Lepo število plesalcev se je zbralo tudi v Mariboru, kjer so imeli letos prvič dve prizorišči. Kot prejšnja leta je maturantska četvorka v Mariboru v organizaciji plesne šole Pingi in podpori Plesne zveze Slovenije potekala na Trgu Leona Štuklja, novost pa je bil ples v Mestnem parku v organizaciji plesne šole Salsero. Župan Andrej Fištravec se je presenetljivo udeležil slednje in tam nagovoril plesalce. "Maribor je tako velik, da je očitno že trg premajhen in sta potrebni dve lokaciji," je dejal in pojasnil, da se je za udeležbo na Maturantski paradi v parku odločil, ker jo prireja plesna šola, ki je imela v tem šolskem letu na mariborskih šolah največ maturantskih plesov.

Zabava brez alkohola in mamil

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so dijake spodbudili, naj zaključek srednješolskih dni odplešejo brez alkohola, in se tako pridružili tudi pozivu ministrstva za zdravje, inšpekcijskih služb, policije in nevladnih organizacij. Zmotno je namreč prepričanje, da vsi mladostniki pijejo, so opozorili. Na ministrstvu za zdravje so v sporočilu za javnost pozvali, "naj maturanti po vsej Sloveniji tudi ta dan pihajo 0,0" in zanje v okviru preventivne akcije 0,0 šofer - Slovenija piha 0,0 pripravili tudi posebno nagradno igro.

Utrinke iz Ljubljane in Murske Sobote si oglejte v spodnji galeriji.

A. P. J., foto: BoBo (1-13) in Sandi Horvat (14-27)