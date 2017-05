Foto: Mažoretke kot uvod v 20. Škisovo tržnico

Dogajanje bo pospremil pester glasbeni program

11. maj 2017 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

59 študentskih klubov iz različnih regij se je zbralo na Škisovi tržnici. Odprtja se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je študente nagovoril.

Vrata v največji študentski raj na Kardeljevi ploščadi je s tradicionalnim mimohodom, ki so ga vodile sevniške mažoretke, odprlo 59 študentskih klubov. Dogajanje pa se je razširilo po glavnem prizorišču in klubskih stojnicah, ki po navedbah organizatorjev predstavljajo srce Škisove tržnice.

Razdeljenost klubov po regijah lahko obiskovalci tudi okusijo, saj klubi na stojnicah ponujajo kulinarične dobrote, značilne za svoje regije: od bograča do belokranjske ter ocvirkove pogače, grenadirmaša, kranjske klobase in kraškega pršuta, idrijskih žlikrofov in drugih specialitet. Tuji študenti pa na mednarodnem otočku ponujajo kulinariko iz svojih držav.

Na osrednjem odru pripravljajo tudi nagradne igre ter različne dejavnosti, zvečer pa sledi koncert. Med drugim bodo nastopile rockovske skupine Tabu, Siddharta in Prljavo kazalište.

K. K., foto: Borut Živulović/BoBo