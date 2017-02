Foto: Med premožno dunajsko elito se je vrtela Goldie Hawn

Plesa se je udeležilo več kot 5000 ljudi

24. februar 2017 ob 09:31

Dunaj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Na Dunaju je v bil četrtek zvečer tradicionalni operni ples, ki je goste z vsega sveta privabil že 61. leto zapored in organizatorjem s prodanimi vstopnicami prinesel skoraj 1,5 milijona evrov.

Tradicionalnega plesa avstrijske družbene smetane se je tokrat udeležilo 5150 ljudi z vsega sveta, med njimi tudi 144 debitantskih parov iz devetih držav, ki so se tako s plesom na glasbo Josefa Straussa uradno predstavili izbrani eliti.



Veličasten dogodek je ob 22. uri z odprl sloviti nemški tenorist Jonas Kaufmann, gostitelj večera, poslovnež Richard Lugner pa je pod roko tokrat držal hollywoodsko zvezdnico Goldie Hawn, ki si je po poročanju Petre Kos Gnamus za Radio Slovenija simpatije zbranih pridobila že takoj na začetku, ko je poudarila svoje avstrijske korenine.

Na prireditvi so nastopili še Dunajski filharmoniki, orkester Dunajske državne opere, orkester dunajskega opernega plesa, Dunajski državni balet in baletna akademija Dunajske državne opere.

Vrtoglavi zneski

Cena vstopnice je bila 290 evrov, za ložo so morali obiskovalci odšteti med 10.000 in 20.500 evri, za mizo pa med 400 in 1200 evri. Na prireditvi so, kot piše na uradni spletni strani, uporabili 40.000 kozarcev, 1000 prtov in 4000 kosov jedilnega pribora.

Gostom je bilo ob tem na voljo 1300 steklenic penine, 900 steklenic vina in prav toliko steklenic piva. Postregli so še 2500 parov klobas, 1000 kosov sladic in sendvičev ter 1300 krožnikov golaževe juhe. Za postrežbo je skupaj skrbelo 320 natakarjev.

Dunajski operni ples tradicionalno prenašajo tudi prek malih zaslonov – vsako leto si ga ogleda okoli 1,5 milijona gledalcev.

T. K. B.