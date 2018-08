Foto: Meghan svoj 37. rojstni dan preživela na poroki

Harry in Meghan z roko v roki na prijateljevi poroki

6. avgust 2018 ob 16:19

London - MMC RTV SLO

Skoraj tri mesece po poroki leta sta se Meghan Markle in princ Harry spet poveselila ob izmenjavi poročnih zaobljub, ampak ne svojih.

Čeprav tokrat vojvodi in vojvodinji Susseški ni pripadla glavna vloga, tista mladoporočencev, so bile vse oči uprte v njiju, v svoj objektiv pa so ju ujeli tudi fotografi.

Pod drobnogledom je bila še posebej Meghan, ki je praznovala svoj 37. rojstni dan. In če jo je lani njen dragi presenetil s potovanjem po Afriki, je bilo tokrat dolgo jasno, kje bosta preživela Meghanin dan, na poroki Charlieja van Straubenzeeja, enega najbližjih prijateljev princa Harryja. Charlie je usodni da izrekel svojemu dolgoletnemu dekletu Daisy Jenks, priča ženinu pa je bil ravno princ Harry.

Princa Williama ni bilo na poroki, čeprav sta družini tesno povezani, ženinov starejši brat Thomas van Straubenzee je eden izmed petih botrov male princese Charlotte, drugorojenke Williama in Catherine.

Oktobra nova kraljeva poroka

Poroke pa se je udeležila princesa Eugenie, ki bo s svojim zaročencem kmalu, 12. oktobra, poskrbela za novo poročno slavje na britanskem dvorcu.

D. S., foto: Reuters