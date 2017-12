Foto: Meghanin in Katin božični slog pod lupo modne policije

Marklova prvič ob kraljevi družini za božično mašo

26. december 2017 ob 12:52

Potem ko je Meghan Markle mnoge razburila s "preekstravagantno", "nedostojno izzivalno" in pregrešno drago dizajnersko obleko, ki jo je nosila na zaročnih fotografijah s princem Harryjem, je bila ameriška igralka na božični maši s kraljevo družino oblečena precej bolj umirjeno.

Nekateri so rekli celo, da preveč umirjeno. Mnenja se namreč krešejo okoli Meghanine oprave v rjavih tonih - če so jo nekateri pohvalili kot elegantno, se jih je kar nekaj zapičilo predvsem v njeno baretko. In asociacije niso najbolj laskave - komentatorje je namreč največkrat spomnila na emoji kakca.

V uteho ji je lahko, da je čepica neznanega oblikovalca spet druge bolj spominjala na čokoladne praline in božični puding ("Ali klobuk Meghan Markle sponzorirajo čokolade Thornton?").

Baretka se je sicer barvno ujemala z rjavimi semiš škornji z visoko peto Stuarta Weitzmana (714 evrov), dizajnersko usnjeno torbico znamke Chloe (1.300 evrov) in usnjenimi rokavicami, medtem ko je bil plašč v bež barvi delo njene priljubljene kanadske znamke Sentaler in stane 1.111 evrov. In še uhani - ti so kanadske znamke Birks Snowflake in stanejo 5.000 evrov, nosila pa jih je že za predbožično večerjo pri kraljici.

Burne reakcije zaradi obleke z zaročnih portretov

Kot smo že pisali, je bila tako Meghan Markle kot celotna kraljeva družina deležna kar nekaj kritik zaradi ekstravagantne, prav nič skromne kreacije, ki jo je ameriška igralka nosila na zaročnih portretih s princem Harryjem.

Razloga sta dva - prvi je, da je bil za nekatere zgornji del, ki daje videz prosojnosti, preizzivalen in premoderen, zlasti za kronane glave (ob tem so obleko primerjali s konservativnejšo opravo Kate Middleton na zaročnih fotografijah), drugi pa cena. Čudovita kreacija britanske znamke Ralph & Russo namreč stane vrtoglavih 63.000 evrov. Iz palače so zato pohiteli s pojasnilom, da je par obleko financiral iz lastnih sredstev.

Je pa bila precej bolj ljudske cene oblekica, ki jo je Marklova nosila za na predbožično kosilo pri kraljici - črno-bela kreacija britanske znamke Self Portrait (na sliki desno), na katero prisega tudi Kate, namreč stane vsega 330 evrov, je pa žal že razprodana.



Meghanin slog gre za med

Kot poroča Metro, je vse, kar je včeraj nosila 36-letna Meghan, še na zalogi, kar je presenetljivo, glede na to, kako hitro je pošel beli plašč še ene kanadske znamke The Label, ki ga je nosila ob naznanitvi zaroke s princem Harryjem 27. novembra.

Zakaj toliko kanadskega? To lahko pripišemo dejstvu, da je Marklova v Kanadi več let snemala serijo Nepremagljivi dvojec (Suits), zato je v Torontu tudi živela. Vlogo Rachel Zane bodo zaradi Meghanine selitve na Otok in slovesa od šovbiznisa tako z novo sezono upokojili.

No, očitno je s svojo opravo tokrat bolj navdušila Kate Middleton, ki je nosečniški trebušček postavila na ogled v plaščku s škotskim zeleno-rdečim karom francoske znamke Miu Miu. Ta stane 2.990 evrov in je že razprodan.

Škotsko navdahnjen plašč

Daily Mail ugiba, da ni naključje, da se je Kate odločila za ta vzorec - v začetni fazi njene romance s princem Williamom je namreč 35-letna vojvodinja Cambriška s svojim izbrancem ob koncih tedna pobegnila na Škotsko in ker sta tudi Harry in Meghan zdaj še sveže zaljubljena, naj bi bil to poklon njuni ljubezni. Za to teorijo so pri Daily Mailu potrebovali kar veliko domišljije.

Kate, ki spomladi pričakuje tretjega otroka in je že vajena statusa dežurne kraljevske modne ikone, je šik videz dopolnila s črnimi žabami, črnimi semiš salonarji britanske znamke Tod (377 evrov) in črno kučmo iz umetnega krzna. Uhani znamke Kiki McDonough stanejo 5.000 evrov.

Kako je bila prvič videti Kate?

Pri reviji People so naglo iz arhiva potegnili fotografije Kate ob njeni prvi božični maši s kraljevo družino leta 2011 in njeno takratno opravo primerjali z Meghanino včerajšnjo. Middletonova je takrat res blestela v teliranem plašču barve burgundca "neodvisnega britanskega oblikovalca", ekstravagantnem klobučku Jane Corbett in z Mulberryjevo pisemsko torbico "prazničnega" brusničnega odtenka ter diamantnimi uhani (na prvi sliki zgoraj in zadnji sliki v galeriji).

Je pa res, da nekateri kljub eleganci mičnih mladenk menijo, da jima je ves šov letos v resnici ukradla kraljica Elizabeta II., ki je pri častitljivih 91 letih naravnost bodla v oči v živo oranžnem plašču in ujemajočem se klobuku kraljičine klobučarke Rachel Trevor-Morgan.

V galeriji spodaj (za cel ogled kliknite na fotografijo) še nekaj fotografij Meghan Markle, odkar je uradno del kraljevske družine in božične oprave Kate Middleton skozi leta.

