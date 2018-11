Prvi večer se je predstavila znamka SENS. Foto: MBFWLJ/Sandi Fišer In znamka Martini Vesto by Boško. Foto: MBFWLJ/Sandi Fišer Sorodne novice MBFWLJ: V središču modni presežki za moške Dodaj v

Foto: Mehanična delavnica kot modna pista, na njej pa moški, ki želijo izstopati

MBFWLJ tokrat posvečen moški modi

25. november 2018 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Servis gospodarskih vozil Mercedes-Benz gosti sedmo edicijo MBFWLJ, kjer sta se v prvem večeru mednarodnega tedna mode predstavila Zlata Zavašnik z novo SENS kolekcijo klasičnih moških oblek črnih in sivih odtenkov ter Boško Jakovljević z barvito kolekcijo klasične moške mode, ki jo ustvarja pod znamko Martini Vesto by Boško.

Za prizorišče sedme edicije Mercedes-Benz Fashion Week so organizatorji izbrali mehanično delavnico, ki so jo spremenili v vizualno prizorišče za modne in avtomobilske navdušence.

Nekdanji televizijski voditelj Boško Jakovljević je v svoji 15-letni oblikovalski karieri za svoje delo prejel veliko nagrad, med drugimi Esquire Award, priznanje za prispevek k moški modi, Bazar, nagrado za najboljšo modno revijo na BFW 2018, nagrado Serbia FW Novi Sad za najboljšo kolekcijo, nagrado Beograjskega Fashion Weeka za najbolj obiskano modno revijo. Na MBFWLJ je predstavil dve kolekciji: Martini Vesto by Boško – drzne dizajnerske kroje, made-to-measure ter kolekcijo Faktory by Boško, ki pooseblja svežino in uporniški duh.

Pod vodstvom oblikovalke Zlate Zavašnik modna znamka SENS pooseblja idejo modernega moškega. SENS je sinonim za prefinjene detajle, brezhibne kroje, popolne silhuete ter prestižne materiale. Znamka sledi načelom trajnostnega razvoja in poštene trgovine, s svojo nosljivo ekstravaganco pa zadovolji moške, ki želijo izstopati ter prisegajo na vrhunsko kvaliteto.

Predstavitev kolekcij Martini Vesto by Boško (od fotografije 3 do 20) in SENS (od fotografije 21 do 38) si lahko ogledate spodaj.

D. S., foto: Sandi Fišer/MBFWLJ