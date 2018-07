Foto: Mehiški navijači Moskvi pokazali delček svoje kulture

Mehiški navijači, oblečeni v grozljive kostume, so v Moskvi prikazali parado ob dnevu mrtvih, ki v mehiških mestih sicer poteka ob 1. novembru.

Mehiški navijači so se odločili uvrstitev v osmino finala proslaviti na malo drugačen način. Oblečeni v grozljive kostume so nekoliko pohiteli in v ruski prestolnici uprizorili parado ob dnevu mrtvih.

Navijači so sicer načrtovali, da se bodo v kostumih sprehodili tudi do Rdečega trga, a so jim oblasti to preprečile. Sergej Malinkovič, namestnik vodje ruske komunistične stranke, je pojasnil, da ljudem, oblečenim v okostnjake, ne morejo dovoliti, da bi se sprehodili po ruski "sveti" zemlji. Na Rdečem trgu v mavzoleju namreč leži leta 1924 umrli vodja oktobrske revolucije in ustanovitelj Sovjetske zveze, Vladimir Iljič Lenin. "Zakaj bi morali tukaj prenašati neke okostnjake," se je ob napovedi parade vprašal Malinkovič.

Bali so se, da bi užalili ruske domoljube

Komunistična stranka je prepričana, da bi parada užalila ruske domoljube, zato so notranje ministrstvo pozvali, naj parado preprečijo. "Rusi bi jih skoraj zagotovo skušali ustaviti, zagotovo bi prišlo do konfliktov, če ne celo do fizičnega obračunavanja," je dodal Malinkovič.

Notranje ministrstvo je pozivu stranke ustreglo, mehiški navijači pa so nato parado izvedli na posebnem območju za navijače. Parade se je poleg Mehičanov udeležila lepa množica obiskovalcev, med njimi tako navijači drugih ekip kot tudi več sto domačinov.

