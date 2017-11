Foto: Melania poskrbela za praznično vzdušje v Beli hiši

Decembra pričakujejo 25.000 obiskovalcev

27. november 2017 ob 21:20

Washington - MMC RTV SLO, STA

V Beli hiši so že pripravljeni na praznično obdobje. Za razkošno okrasitev je poskrbela ameriška prva dama Melania Trump, ki je na odprtju gostila otroke.

Melania Trump je naročila okrasitev Bele hiše v skladu s tradicijami skozi čas, pri tem pa je z izbrano dekoracijo počastila 200-letno tradicijo praznovanja božičnih praznikov. V vzhodnem krilu, ki je v pristojnosti prve dame, so postavili t. i. drevo družin zlatih zvezd, s katerim počastijo družine padlih vojakov, obiskovalci pa lahko na pripravljene tablice napišejo sporočila svojcem, ki služijo v tujini.

Božično drevo za družinsko večerjo je postavljeno v "sobi porcelana", v kateri je razstavljena posoda nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, v knjižnici pa je knjiga božičnih zgodb, ki jo je na glas prebiral nekdanji predsednik Franklin Roosevelt. Podobno so okrašene tudi druge sobe in sobane Bele hiše, ki naj bi decembra sprejela 25.000 obiskovalcev.

Na predstavitvi praznično okrašene Bele hiše je ameriška prva dama gostila osnovnošolce in skupaj z njimi izdelovala božične okraske, začetek ogleda pa so popestrili plesalke in plesalci.

Prva dama je na kratko sporočila, da se s predsednikom Donaldom Trumpom in sinom Barronom zelo veselijo prvega božiča v Beli hiši, ker so praznične tradicije zanje zelo pomembne. Upa, da bodo obiskovalci dobili občutek doma, in vsem želi vesel božič ter praznično obdobje polno radosti.

M. Z.