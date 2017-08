Foto: Melania predmet posmeha - na poplavna območja v vrtoglavo visokih petah

Prvi par ZDA v Teksasu

29. avgust 2017 ob 20:43

Washington - MMC RTV SLO, STA

Niti odhod na poplavljena območja v Teksasu, ki jih je opustošil orkan Harvey, ne more miniti mirno, ko gre za ameriški predsedniški par. Tokrat je veliko komentarjev sprožila Melania s svojim modnim izborom.

Odhod prvega para so ujeli fotografi, pri tem pa je številne na družbenih omrežjih v oči zbodla Melania, ki je bila oblečena v ozke hlače, bombersko jakno in sončna očala, obute pa je imela salonarje z zelo visoko, 10-centimetrsko peto. Ravno slednji so postali predmet posmeha na družbenih omrežjih.

"Prva dama Melania Trump buri duhove s svojo modo za poplave," je zapisala francoska tiskovna agencija AFP in dodala, da nekdanja manekenka, znana po svoji vedno elegantni opravi, tudi danes ni naredila izjeme, ko je zapustila Belo hišo. "Melania je videti kot Barbie iz poplavne straže," je na Twitterju komentirala pisateljica Maria Del Russo. "Pomoč prihaja, Teksas! Brez skrbi, Melania ima svoje specialne viharne salonarje," je dodal televizijski producent Brad Wollack. Komičarka Jessica Kirson pa jo je zbodla, da "bi s temi petami lahko pobirala ruševine". Melania se je na predsedniškem letalu sicer preoblekla in preobula, ob pristanku je imela na sebi bele športne copate, a bilo je prepozno, saj je splet hitro premleval o njeni izbiri. Nekoliko manj so tokrat vzeli v zobe Donalda Trumpa, ki je izbral prav tako ne ravno primerne čevlje iz semiša, oblečeno pa je imel črno vetrovko in bež hlače. Obisk Teksasa sta začela v obalnem kraju Corpus Christi, ki ga je Harvey ob prihodu v petek zvečer - tedaj še kot orkan 4. stopnje, prizadel kot prvega. Zatem naj bi predsedniški par odpotoval še v prestolnico Teksasa Austin. Ali bosta obiskala tudi najhuje prizadeti Houston, še ni povsem jasno, sta pa zatrdila, da z obiskom ne želita motiti reševalnih prizadevanj v tej zvezni državi.

D. S.