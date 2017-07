Foto: Melanio na slavnostni večerji posedli ob Putina

Prva dama se vse bolje znajde na diplomatskem parketu

8. julij 2017 ob 17:25

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters

Včerajšnji protesti so prvo damo ZDA večino dneva zadržali v hotelu, zvečer pa se je predsedniku Donaldu Trumpu pridružila na večernem koncertu in slavnostni večerji, kjer se je srečala s številnimi svetovnimi voditelji.

Nemška policija zaradi varnostne grožnje Melanii ni pustila zapustiti hotela, tako da se prva dama ZDA ni udeležila dejavnosti z ostalimi soprogi in soprogami svetovnih voditeljev, ki zasedajo na srečanju vrha G20.

Melania je tako zamudila dnevni program, ki je vključeval obisk nemškega centra za podnebne raziskave in plovbo po reki Labi s kosilom. Gostitelj dogodkov je bil mož nemške kanclerke Joachim Sauer.

Vendar pa Melania medtem ni počivala. Po besedah njene predstavnice za stike z javnostjo je prva dama ZDA dan izkoristila za sestanke s svojim osebjem, ves čas pa je bila informirana o dogajanju na hamburških ulicah. Oglasila se je preko Twitterja, kjer je napisala, da je z mislimi pri vseh, ki so bili med protesti poškodovani.

Koncert in večerja s Putinom

Zvečer se je kljub vsemu pridružila svojemu možu, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, in se udeležila koncerta v Labski filharmoniji. Pred samim koncertom je bilo najprej na vrsti skupinsko fotografiranje udeležencev, kjer je Melania ponovno blestela, tokrat v beli obleki ameriškega modnega oblikovalca Michaela Korsa.

Koncertni del večera sta zakonca Trump preživela v družbi francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegove žene Brigitte Macron.

Ko so izzveneli še zadnji toni filharmoničnega orkestra, je sledila slavnostna večerja. Pari so bili ob tej priližnosti pomešani. Tako so ameriškega predsednika Donalda Trumpa posedli ob argentinsko prvo damo Julianao Awada, Melania pa je sedela kar ob ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Informacij o čem je potekal pogovor ni, po slikah sodeč pa jima med večerjo ni bilo dolgčas.

Trump in Putin se nista pustila motiti

Putin se je pred tem sestal tudi z ameriškim predsednikom. Sestanek naj bi trajal 30 do 40 minut, vendar se je srečanje precej zavleklo.

Ker so odstopanja od predvidenih urnikov na takšnih dogodkih nedobrodošla, so predsednikovi svetovalci večkrat skušali skrajšati sestanek med Trumpom in Putinom – enkrat so za to zadolžili celo Melanio, vendar je bila tudi ona brez moči. Sestanek se je na na koncu le zaključil po več kot dveh urah.

Melania se na diplomatskem parketu sicer znajde vse bolje in ob tem prejema tudi vse bolj pozitivne odzive.

V fotogaleriji si lahko pogledate, s kom vse se je rokovala in pokramljala ob tokratnem druženju v okviru zasedanja vrha G20.

M. Z.