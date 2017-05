Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Srednja šola za oblikovanje in fotografijo je gostila mlade modne upe. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Mladi rod modnih oblikovalcev predstavil svoje kreacije

Posebna modna revija v Križankah

11. maj 2017 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dijaki modnega oblikovanja srednje šole za oblikovanje in fotografijo so v Viteški dvorani v Križankah predstavili svoje modne ideje.

Oblikovalci, ki bodo krojili modno prihodnost so predstavili svež spekter oblačil in zaključnih kolekcij. V Viteški dvorani so obiskovalci lahko videli kreacije Maje Ahčin, Patricije Bajec, Kaje Cergonje, Betke Fink, Klare Franc, Maše Golob, Tine Jemec, Katje Jeretina, Janje Jurčevič, Ane Kastelic, Lucije Kejžar, Magde Merhar, Sare Mikuž, Tjaše Morela, Lavre Nikolič, Mojce Pavlič, Line Povšič, Urške Rendla, Timoteja Rosca, Ane Ščuke in Lare Vidmar.

Prevladale so kreacije v belih barvah, čeprav je bilo vmes tudi nekaj temnejših odtenkov modre in klasične sivine. Posebne revije se je udeležil tudi minister za kulturo Anton Peršak.

K. K., foto: Žiga Živulović jr./BoBo