Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ljubljanski teden mode je v polnem teku. Foto: Klemen Razinger Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Mladi upi slovenskega modnega oblikovanja na LJFW

Modna revija študentov NTF-ja

31. marec 2017 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanski grad je v sklopu Ljubljanskega tedna mode LJFW gostil študente oblikovanja tekstilij in oblačil, ki so med drugim predstavili tudi projekt Idrijska čipka.

Mladi na različnih področjih delovanja in ustvarjanja vnašajo ideje in novosti, ki nakazujejo odklon od dosedanjega in prinašajo spremembe. Kot odgovor na trenutno stanje hitre modne industrije in množičnega proizvajanja oblačil brez dodane vrednosti se letos študenti Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti obračajo k ročnemu delu in novim tehnologijam. Njihova razmišljanja, prelita v oblačila, tekstilije in modne dodatke, so bila predstavljena na modni reviji in razstavi Ročne tehnologije.

Na modni reviji je bil predstavljen tudi projekt Idrijska čipka, ki je nastal v sodelovanju z Občino Idrija, Centrom za idrijsko dediščino in Društvom klekljaric idrijske čipke. Študenti so oblikovali dvanajst unikatnih koktajl in večernih oblek, v katere so vključevali sodobne interpretacije idrijske čipke. Pozneje bodo kreacije predstavljene tudi na 36. Festivalu idrijske čipke.

Spodaj si lahko pogledate kreacije študentov iz 1., 2. in 3. letnika ter študentov na magistrskem študiju.

K. K., foto: Klemen Razinger