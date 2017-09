Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Mladiček se trdno oklepa svoje mamice. Foto: Daniel Zupanc Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Mladiček belorokega gibona pokukal na svet

Dunajski živalski vrt ima novega člana

8. september 2017 ob 16:00

Dunaj - MMC RTV SLO

V dunajskem živalskem vrtu so se pred dnevi razveselili skotitve mladička belorokega gibona. Gre za ogroženo vrsto brezrepih opic z dolgimi rokami, ki skoraj vse življenje preživijo v drevesnih krošnjah in se sporazumevajo z glasnimi kriki.

Mladiček gibona, ki mu spola še niso določili, je ob rojstvu prekrit le z nežnim puhom. Mati Sipura ga prvih nekaj mesecev nosi s seboj. Tudi takrat, ko se s svojimi dolgimi rokami akrobatsko zavihti visoko v drevesne krošnje, se naraščaj trdno oprijema njene dlake na trebuhu. Šele ko bo mladiček star tri mesece, mu bo dovolila prve samostojne plezalne poskuse. Takrat bo prišel na vrsto tudi oče Rao, ki mu bo pri tem pomagal.

Giboni domujejo v deževnih gozdovih jugovzhodne Azije. Matere dojijo mladičke do treh let, pri šestih mesecih starosti pa začnejo poleg materinega mleka jesti še zelenjavo, sadeže, liste in žuželke. Pri šestih letih, ko spolno dozorijo, si morajo poiskati svojo družinsko skupnost. Giboni so monogamne živali in živijo v stalnih skupinah, ki se med seboj ločijo po tipičnem jutranjem petju. Pari pojejo zelo glasno in skupaj v duetu.

Beloroki giboni so tako kot vse vrste gibonov ogrožena živalska vrsta. Vzrok za njihovo ogroženost je krčenje deževnih gozdov, pa tudi lov zaradi prehrane in prodaje za domače živali. V živalskih vrtovih to vrsto opic vzrejajo v okviru Evropskega vzrejnega programa (EEP).

D. S.