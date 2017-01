Foto: Množice v Hollywoodu so Ellen DeGeneres zapisale v zgodovino

43. podelitev nagrad po izbiri ljudstva

19. januar 2017 ob 13:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Podelili so letošnje nagrade People's Choice, ki jih izbira javnost - kdor koli lahko na spletu glasuje v celi seriji kategorij, ki pokrivajo področja filma, televizije in glasbe.

Tokrat so jih podelili 43. leto zapored, pred letošnjo podelitvijo je bilo oddanih več kot 125 milijonov glasov.

Ti so med legende pomagali zapisati priljubljeno voditeljico Ellen DeGeneres, saj je v žep pospravila tri nagrade – poleg tiste za najljubšo voditeljico pogovorne oddaje še nagradi za skupni projekt na področju komedije in za posojeni glas v animiranem filmu.

Njena skupna bera prejetih nagrad People's Choice se je tako povzpela na rekordnih 20, kar je zvezdnica zaznamovala v velikem slogu. Na odru se ji je namreč pridružilo 20 galantnih mladeničev in vsak je v roki držal eno izmed njenih nagrad.

Številni nagrajenci

Za najbolj priljubljeni film so sicer oklicali Finding Dory, ki nadaljevanje ene njihovih največjih animiranih uspešnic Iskanje malega Nema, v katerem se tokrat išče pozabljiva ribica Dory.

V različnih igralskih kategorijah (v komediji, drami, novih seriji ...) so nagrade pobrali Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Johhny Depp, Sofia Vergara, Jennifer Loper, Dwayne 'The Rock' Johnson, Sarah Jessica Parker, Matt LeBlanc in Kristen Bell.

V glasbenih vodah pa so ljudstvo najbolj prepričali Justin Timberlake kot izvajalec, ki se je podpisal tudi pod najboljšo pesem Can’t Stop the Feeling, pa Britney Spears, skupina Fifth Harmony, za najboljši album pa je poskrbel Blake Shelton.

T. H.