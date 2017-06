Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Največ gneče bo na koncertih britanskih alterrockerjev Radiohead, seattelskih rockerjev Foo Fighters ter britanskega pevca in tekstopisca Eda Sheerana. Foto: Reuters Brez temeljitih pregledov na vstopnih točkah ne gre. Foto: Reuters Glastonbury velja za največji festival na prostem, lani ga je obiskalo neverjetnih 135.000 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Množice "žurerjev" se že zgrinjajo na Glastonbury

Poostreni varnostni ukrepi ob vstopu na prizorišče

21. junij 2017 ob 08:36

London - MMC RTV SLO/STA

V Veliki Britaniji se začenja najbolj znani britanski glasbeni festival Glastonbury, letošnji osrednji nastopajoči so Radiohead, Foo Fighters in Ed Sheeran.

Radiohead bodo na glavnem, piramidnem odru nastopili v petek. Zasedba je na festivalu nastopila že večkrat, njen nastop leta 2003 mnogi označujejo kot nepozabnega. Lani so izdali svoj deveti studijski album z naslovom A Moon Shaped Pool. Na festivalu se bodo po napovedih organizatorjev z izjemnim nizom skladb sprehodili skozi celotno kariero.

Foo Fighters, ki bodo kot osrednji izvajalci na piramidnem odru nastopili v soboto, bi sicer na slovitem festivalu morali nastopiti že pred dvema letoma, a so bili prisiljeni nastop odpovedati zadnji trenutek, ker si je frontman skupine Dave Grohl le nekaj dni prej, med koncertom na Švedskem, pri padcu z odra zlomil nogo. Tedaj so jih kot osrednji sobotni izvajalci nadomestili Florence + The Machine.

Ed Sheeran pa bo piramidni oder zavzel v nedeljo. Na Glastonburyju je prvič nastopil leta 2011 na BBC-jevem odru še pred izidom svojega prvega albuma Plus. Na piramidnem odru je stal že leta 2014, njegov nastop se je v spomin mnogih zapisal po tem, da je občinstvo skupaj z njim prepevalo njegovo uspešnico Sing. Letos se vrača kot eden največjih svetovnih popzvezdnikov, ki se lahko pohvali s tem, da so v desetih dneh prodali kar štiri milijone izvodov njegovega tretjega albuma Divide.

Organizatorji med približno 90 nastopajočimi na letošnjem festivalu izpostavljajo še novozelandsko pevko in tekstopisko Lorde, ki je junija izdala svoj drugi studijski album Melodrama; festivalsko občinstvo bo med drugim lahko slišalo vodilno pesem z omenjenega albuma, ki nosi naslov Green Light.

V soboto bo na piramidnem odru nastopila tudi ameriška pop pevka Katy Perry, ki je v začetku junija izdala svoj peti studijski album Witness in bo predstavila tako nove skladbe kot stare uspešnice.

Festival Glastonbury so prvič priredili leta 1970, takrat se ga je udeležilo 1.500 ljudi. Festival zdaj velja za enega največjih glasbenih festivalov na prostem, vsako leto pa ga gosti kmetija Worthy v Somersetu blizu Glastonburyja v južni Angliji. Lani ga je obiskalo kar 135.000 glasbenih navdušencev.

Festival je tradicionalno razprodan v manj kot uri po tem, ko organizatorji ponudijo vstopnice, kar se zgodi oktobra. Nastopajoče pa nato organizatorji, ki jih zadnja leta vodi hči idejnega vodje, Michaela Eavisa, sporočajo postopoma do pomladi.

Letošnja vremenska napoved za območje, kjer se nahaja festivalsko prizorišče, je za angleške razmere dokaj obetavna, nekaj dežja pa naj bi vseeno padlo že v četrtek, ko se bo na žalost mnogih poslovil vročinski val in se bodo temperature spet spustile pod za Otok običajnejših 20 stopinj Celzija. Na Glastonburyju brez rajanja v blatu tako tudi letos gotovo ne bo šlo ...

Oglejte si nekaj prvih letošnjih utrinkov s kmetije Worthy, kamor so že prišli prvi navdušenci. Kot je za večje dogodke na Otoku že v navadi, festival zaznamujejo poostreni varnostni ukrepi.

A. K.