Foto: Moda v puščavi - od zajčjih ušes do nepogrešljivih roza pričesk

Podobe iz prvega tedna festivala Coachella

18. april 2017 ob 18:16

Palm Springs - MMC RTV SLO

Festival Coachella, ki je vsako leto v aprilu v kalifornijskem puščavskem mestecu Indio nedaleč od Palm Springsa, poleg glasbenih presežkov postreže vsakič tudi s smernicami za festivalsko modo.

Že prvi teden (zadnjih nekaj let je festival razdeljen na dva tridnevna konca tedna) so festival obiskali številni znani igralci in pevci, ki so na družbenih omrežjih delili svoje fotografije. Najbolj priljubljene so bile letos roza pričeske.

Temu trendu so podlegle zvezdnica Sodobne družine Ariel Winter, pevka Halsey, igralka Dove Cameron, zvezdnica Igre prestolov Sophie Turner ... V večje skrajnosti je šla manekenka Kylie Jenner, ki je privabljala poglede s zelenkasto-rumeno pričesko.

Presenetila je pevka Rihanna, ki je prišla na festival v kostumu, posutem z diamanti, ki je zakrival prav vsak del njenega telesa (tudi glavo). Zanj pa so poskrbeli v modni hiši Gucci. Nasploh pa so letos prevladovala znova raznobarvna sončna očala, zajčji ušesi in razgaljena telesa.

Več si lahko pogledate spodaj.

K. K.