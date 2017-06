Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Modni oblikovalec Zac Posen je stopil na prste za poljubček s svojo muzo, supermanekenko, voditeljico in poslovno žensko Heidi Klum. Foto: Reuters Bella Hadid je bržkone zbirala mnenja o svoji novi pričeski. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Modni poklon zvezd tistim, ki jim "šivajo srajčice"

Priznanja najboljšim v ameriški modi

6. junij 2017 ob 10:09,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 10:14

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku so podelili "modne oskarje", nagrade Sveta modnih oblikovalcev Amerike, na dogodku ni manjkalo slavnih obrazov: od Nicole Kidman in Diane Kruger do ravzpitih sester Belle in Gigi Hadid.

Tokratno podelitev nagrad CFDA-ja v Hammersteinovi plesni dvorani v New Yorku so že 16. priredili v sodelovanju z draguljarji Swarovski, tokrat se je v voditeljski vlogi preizkusil komik Seth Meyers, ki je na odru iste prireditve stal že leta 2012.

Med podeljevalci so se zvrstila tako imena iz modnega sveta, denimo manekenki Karen Elson in Amber Valletta, pa tudi z drugih področij popularne kulture: rocker Bon Jovi je nagrado za spodbujanje pozitivnih sprememb podelil svojemu dobremu prijatelju, oblikovalcu čevljev Kennethu Coleu, z izjavo: "Super je, če te pohvalijo za izbor čevljev, a še bolje, če te pohvalijo zaradi tvoje duše."

Predsednica CFDA-ja je ugledna ameriška modna oblikovalka Diane Von Furstenberg, letos so se na svetu nagrado za najboljše oblikovanje moške mode odločili podeliti Rafu Simonsu, ki je iz hiše Dior prišel čez lužo h Calvinu Kleinu. In ne le to: Simonsu so se poklonili tudi za žensko modo pod okriljem iste znamke.

Najboljše oblikovalec modnih dodatkov je postal Stuart Vevers za Coach, vzhajajoči talent po mnenju CFDA-ja sta Laura Kim in Fernando Garcia pri znamki Monse. Za življenjsko delo so se poklonili Ricku Owensu, mednarodna nagrada pa je pripadla Demni Gvasalii za delo pri znamkah Vetements in Balenciaga. Poseben poklon za modno ikono so namenili Franci Sozzani, pokojni urednici italijanske izdaje Vogue.

Oglejte si nekaj zvezdniških utrinkov z rdeče preproge pred podelitvijo - posamezno fotografijo povečajte s klikom.

A. K., foto: Reuters