Foto: Moschino dokazuje, da modna brv prenese vse

Milanski teden mode

26. februar 2017 ob 16:01

Milano - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Modna hiša Moschino je na tednu mode v Milanu predstavila svojo kolekcijo za jesen in zimo 2017/2018, sodeč po tem, kar je bilo videti, pa bo le redke kose mogoče opaziti tudi na ulicah.

"Moda je odnos," se je glasil napis na majici oblikovalca italijanske modne hiše Moschino Jeremyja Scotta, ki se je kot zadnji sprehodil po milanski modni brvi. Tokratna modna revija je namreč postregla s precej nenavadnimi kosi, vendar pri Moschinu zatrjujejo, da se jih da z lahkoto nositi, če le imate pravi odnos.

Znamka Moschino je tudi sicer znana po barvitih, drznih in zabavnih kreacijah, a tokrat so šli po mnenju številnih predaleč. Manekenke so na brvi kot pokrivala nosile svečnike, pokrove smetnjakov, manjkalo pa ni niti omel za brisanje prahu.

Revija je potekala ob glasbi pokojnega Georgea Michaela, sklenila pa se je ob zvokih Verdijevega Rigoletta.

Utrinke z modne revije si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Sa. J., Foto: Reuters