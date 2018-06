Foto: Na dražbo obleki, ki sta ju zakonca Beckham nosila na kraljevi poroki

Izkupiček bo šel v dobrodelne namene

8. junij 2018 ob 21:24

London - MMC RTV SLO

Zakonca Beckham, Victoria in David, sta svoji obleki, ki sta ju nosila na kraljevi poroki, podarila dobrodelni organizaciji Radi imamo Manchester (We Love Manchester).

Dobrodelna organizacija bo obleki, ki sta ju nosila nekdanji nogometaš in modna oblikovalka, dala na dražbo, zanju pa se bo lahko potegoval prav vsak.

Izkupiček bodo namenili žrtvam lanskega napada v Manchestru, ko se je samomorilski napadalec razstrelil po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v areni Manchester.

David je povedal, da sta se odločila svoji obleki darovati "v podporo sklada We Love Manchester, ki opravlja neverjetno delo, in v podporo vsem družinam, ki jih je manchestrski napad prizadel."

Victoria v kreaciji lastne blagovne znamke

Oboževalci, ki bi radi sodelovali na dražbi, se bomo morali prijaviti prek spleta in vplačati 20 evrov. Victoria je na poroki nosila svojo kreacijo, Davida pa je oblekel Dior, še poroča BBC.

Beckhamova sta bila sicer le ena od mnogih zvezdnikov, ki so se udeležila majske poroke Meghan Markle in princa Harryja. Na poroki je bilo tako poleg zakoncev Beckham mogoče videti tudi zakonca Clooney, kraljico pogovornih oddaj Oprah Winfrey in nekaj Meganinih soigralcev iz serije Nepremagljivi dvojec (Suit).

Sa. J.