Foto: Na državni proslavi starše zasenčili monaški malčki

19. november 2017 ob 21:47

Monako - MMC RTV SLO

Čeprav so njihovi starši po družinskem protokolu dostojno predstavili monaško knežjo družino, so njihove podanike veliko bolj zanimali mali Jacques, Gabriella, Raphael in Sacha.

Vsako leto 19. novembra se družina Grimaldi, ki vlada v Monaku že od leta 1927, zbere na balkonu palače in pozdravi državljane. Dan državnosti kneževina praznuje v spomin na leto 1861, ko je podpisala pogodbo s Francijo in pridobila samostojnost.

Tudi tokrat pa sta največ ovacij požela mali princ in princesa, ki bosta sredi decembra praznovala tretji rojstni dan. Letos je plavolasec Jacques izstopal s svojo novo pričesko, ki mu jo je kneginja večkrat popravila, njegova sestrica pa je v očetovem naročju poplesavala ob taktih vojaškega orkestra ter mahala navdušeni množici in jim metala poljubčke.

Sacha, sin Andree Casiraghija in Tatiane Santa Domingo, jih je nasmejal s "frajerskimi" sončnimi očali, Raphael pa navdušil s svojo urejenostjo, ko je v suknjiču iz naročja mame Charlotte Casiraghi radovedno opazoval dogajanje pod sabo.

Ko se je ceremonija končala, je množica z vzkliki zahtevala, naj se knežja družina še enkrat prikaže. Na balkon sta se vrnila le kneginja in knez, ki je nato ob vprašujočih vzklikih, kje sta otroka, z rokami ob glavi s kretnjo nakazal, da malčka že počivata.

T. H., foto: EPA