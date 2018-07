Foto: Na Hrvaškem trgovine predčasno zapirajo vrata, nekatere cerkve so prestavile popoldanske maše

15. julij 2018 ob 12:37

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem je vse v znamenju finalne tekme, vse trgovine bodo predčasno zaprla svoja vrata, z radijskih in televizijskih postaj odmevajo večinoma navijaške in domoljubne pesmi, na vseh koncih države pa pripravljajo v navijaške cone, v katerih je pričakovati več deset tisoč ljudi.

Prebivalci Hrvaške na številne zanimive načine kažejo privrženost svojim herojem. Različne napise podpore s hrvaškim simboli je videti po vsej državi tudi zraven prometnic. Na zagrebški vpadnici v središče mesta znani zagrebški vodnjaki "plešejo" v luči razpoznavnih hrvaških rdeče-belih kvadratkih.

Znane osebnosti obljubljajo marsikaj, če bo Hrvaška postala svetovna prvakinja v nogometu, od tega, da se bodo slekli do nagega, do pobritih brkov, ki jih gojijo desetletja, a bodo vse te obljube nepomembne, če bodo kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić in soigralci osvojili pokal svetovnih prvakov.

Vse se vrti okoli nogometa

Vse trgovine na Hrvaškem delajo danes skrajšano, da bi zaposleni lahko spremljali tekmo, ki se bo na moskovskem stadionu Lužniki začela ob 17. uri. V nekaterih katoliških cerkvah na Hrvaškem so celo prestavili popoldanske maše na uro po tekmi, da bi vernikom omogočili ogled tekme.

V dopoldanskih urah je v mnogih delih celinske Hrvaške močno deževalo, a vremenska napoved kaže, da se bo vreme pomirilo v popoldanskih urah. Za pričakovati je, da bodo sosedje množično zapolnili navijaške cone v hrvaških mestih, v katerih bodo na velikanskih zaslonih na odprtem družno navijali za Hrvaško. V Zagrebu pričakujejo tudi navijače hrvaške reprezentance iz Slovenije.

Ante Rebić sovaščanom odplačal kredite

Po poročanju portala jutranji.hr je 24-letni hrvaški reprezentant Rebić prebivalcem svoje domače vasi Donji Vinjani blizu Imotskega poplačal kredite. Rebić, ki je z 19-leti odšel v italijanski Fiorentino, je sicer hotel, da bi njegova dobrodelna gesta ostala skrita, a jo je medijem razkril njegov prijatelj in nekdanji soigralec Lovro Šindik.

Večina hrvaških navijačev je prepričanih o zmagi hrvaške reprezentance, čeprav se zavedajo, da bo izjemno težko premagati močno Francijo. Napovedujejo noro rajanje do jutra, ne glede na to, ali bodo nogometaši zlati ali srebrni, ker bo tudi drugo mesto zgodovinski uspeh nogometne reprezentance, večji, kot je bil bron iz Francije leta 1998.

Hrvaška predsednica Ruse pozvala, naj navijajo za njih

Na finalni tekmi v Moskvi proti Franciji je pričakovati 15.000 hrvaških navijačev, med katerimi se je približno 2.000 navijačev odpravilo v Moskvo v soboto zvečer s posebnimi poleti iz Zagreba. Na enem od letal je bila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki se je zahvalila Rusiji za gostoljubje ter je Ruse povabila, naj tudi oni navijajo za Hrvaško. "Hvala Rusija! Prihajamo!", je objavila na svojem profilu facebook ob fotografiji, na kateri je na letalu s skupino hrvaških navijačev, ki so vsi oblečeni v rdeče-bele kocke.

"Finale", "Mi bomo danes slavili", "Hrvaška čarovnija", "Karkoli se bo zgodilo, mi smo prvaki", sporoča na naslovnicah hrvaški tisk.

Za ponedeljek je - ne glede na izid današnje tekme - napovedana slovesna dobrodošlica hrvaškim nogometašem na osrednjem zagrebškem trgu bana Josipa Jelačića.

