Foto: Na Japonskem se je ustavil čas, napočil je vrhunec hanamija

Za občudovanje češenj si je treba vzeti čas

4. april 2017 ob 10:57

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Japonci vso zimo nestrpno čakajo, kdaj se bodo razcvetele češnje – takrat si namreč vzamejo čas za pravo spomladansko slavje pod krošnjami cvetočih lepotic.

Mrzlica okoli sakure (češnjevi cvetovi) se začne že nekaj tednov prej, z neposrednim prenosom vremenske napovedi za posamezne kraje, nadaljuje načrtovanje izletov ali celo potovanj, sklene pa z druženjem pod drevesi. Tistih nekaj tednov, ko na Japonskem cvetijo češnje, je tako v državi vse drugače kot sicer - sorodniki in prijatelji se zbirajo v parkih, si privoščijo piknike pod krošnjami dreves, jedo, pijejo, se pogovarjajo, skratka, se družijo v naravi, obenem pa občudujejo krhko minljivost češnjevih cvetov.

Vsakoletni obred Japonci imenujejo hanami, in ta za seboj nosi tudi veliko gospodarsko težo - vsako leto na Japonsko pripotuje na tisoče ljudi zgolj za to, da lahko nekaj kratkih dni opazujejo, kako cvetijo omenjena drevesa. Še številčnejša so potovanja znotraj države, saj na določenem območju (na primer na Okinavi) češnje cvetijo prej, drugje pa pozneje, čas cvetenja pa je odvisen tudi od sorte češnje. In v skladu s tem se ljubitelji pomladi "selijo" iz enega konca države na drugega.

Med najbolj priljubljenimi kraji za hanami CNN navaja okolico gore Fudži, zgodovinsko mesto ob vznožju t. i. Japonskih Alp Kazanawo, zgodovinsko prestolnico Naro, mesto na stotin templjev Kjoto, park Ueono v Tokiu, slovito golfišče Niseko na Hokaidu in park Gorjokaku v mestu Hakodate.

