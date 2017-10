Foto: Na knjižnem sejmu poleg pisateljev tudi literarni junaki

Kostumi z 69. knjižnega sejma v Frankfurtu

15. oktober 2017 ob 18:50

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Organizatorji frankfurtskega knjižnega sejma skušajo literarna dela približati čim širši populaciji. Poleg številnih razstavljavcev in avtorjev je bilo na letošnjem sejmu tako moč videti tudi veliko literarnih in drugih fantazijskih junakov.

Veliko obiskovalcev letošnjega mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu se je na dogodek odpravilo v kostumih popularnih fantazijskih junakov. Med njimi je bilo veliko likov iz literarnih svetov, še več pa takšnih, ki jih poznamo iz filmov, risank in stripov.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa so organizatorji 69. izvedbe frankfurtskega knjižnega sejma dogodek skušali napraviti še privlačnejši za čim širšo populacijo, tako da je bilo nekatere kostume moč kupiti kar na samem dogodku.

Na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu se je v petih dneh sicer predstavilo okrog 7000 razstavljavcev iz 100 držav. Prve dni je bil sejem odprt le za stroko, zadnja dva dni pa je vrata odprl tudi za širšo javnost.

Na letošnjem sejmu se je tako predstavilo okoli 1000 avtorjev, med katerimi so bila tudi velika imena svetovne literature, kot so Dan Brown, Margaret Atwood, Paula Hawkins in drugi.

Nekaj najzanimivejših kostumov s sejma si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z.