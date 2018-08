Foto: Na Lentu postavili klopotec, ki oznanja čas trgatve

Postavljen ob najstarejši vinski trti

24. avgust 2018 ob 19:03

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu so v spremstvu godbe in bračev postavili klopotec ter s tem simbolično naznanili jesenske običaje na tem vinorodnem območju.

Postavljanje klopotca že vrsto let prireja Zavod za turizem Maribor - Pohorje v sodelovanju z Malečniškimi brači, letošnji dogodek pa napoveduje 18. Festival Stare trte, festival vina in kulinarike, kulture in zabave, ki bo med 28. septembrom in 12. novembrom.

Grozdje na Stari trti je sicer že zrelo, a so se po besedah direktorice Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Doris Urbančič Windisch odločili, da s trgatvijo počakajo do že ustaljenega datuma, in sicer do zadnje nedelje v septembru.

Trta je letos obrodila od 50 do 70 grozdov, točno število pa bo znano v tednu pred trgatvijo. Računajo, da bodo lahko pridelali približno 20 litrov vina. "Trta je odlično obrodila. Bilo je malo več težav z zaščito pred boleznimi kot običajno. Glede na to, da bi lahko imeli trgatev že danes, bi morda v prihodnje veljalo razmisliti o dveh predvidenih datumih tega pomembnega dogodka," je pojasnil vinogradnik Stane Kocutar.

Postavljanja klopotca, ki bo pred Hišo Stare trte stal do 11. novembra, sta se udeležili tudi vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič in mariborska vinska kraljica Kaja Šerbinek. Klopotec je sicer darilo Malečniških bračev Stari trti.

Žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno obrodi sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v steklenice umetnika Oskarja Kogoja in jih uporabljajo kot protokolarno darilo, vsako leto pa napolnijo največ 100 stekleničk.

Podelili tudi priznanja vinarjem

Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Stane Klemenčič je priložnost izkoristil za podelitev priznanj vinarjem z 52. ocenjevanjem Vinski letnik 2017 vinorodne dežele Podravje. "Vsako leto so proizvodne razmere drugačne, zato je dobro, da vsako leto podamo strokovno oceno kakovosti našega vina," je pojasnil.

"2017 po rastnih razmerah ni bilo ravno izredno leto. Že spomladi je bilo kar nekaj nevšečnosti zaradi mrzle zime, hitrega prehoda, pozebe, kasneje veliko sonca, v zaključnem delu pa veliko padavin. Zato ni špica, je pa še vedno kar kakovostno vino, zato ima tudi oceno pozitivno oziroma štiri plus. Tudi najbolje ocenjeni vzorec, dišeči traminec, ima z 18,45 oceno, vredno spoštovanja pri kupcih."

P. B.