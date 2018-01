Foto: Na množičnih pohodih žensk tudi številne zvezdnice

Moči združile Adele, J. Law in Cameron Diaz

21. januar 2018 ob 16:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na obletnico predsednikovanja Donalda Trumpa so po Ameriki potekale množične demonstracije žensk, ki so se jih udeležile tudi številne zvezdnice, ki so močne zagovornice enakopravnosti.

Med njimi so bile tudi Adele, J. Law in Cameron Diaz, ki so svojo udeležbo dokumentirale s skupnimi fotografijami, pa tudi Natalie Portman, Scarlett Johansson, Drew Barrymore in druge.

"Najvplivnejši ljudje v mojem življenju so bile vedno ženske," je ob fotografiji na Instagramu zapisala 29-letna britanska glasbenica Adele. "Družina, prijateljice, učiteljice in kolegice so moje vzornice. Obsedena sem z vsemi ženskami v mojem življenju. Obožujem jih in jih vsak dan bolj potrebujem. Hvaležna sem, da sem ženska in tega ne bi spremenila za nič na svetu. Vseeno pa upam, da me ne definira zgolj spol, temveč to, kar na tem svetu naredim, in moja sposobnost ljubezni ter empatije." Ob tem je dodala, da želi ljudem le vse najboljše in da verjetno to želijo vsi ljudje, čeprav se ne moremo zediniti, kaj točno to pomeni.



27-letna zvezdnica filmske sage Igre lakote Jennifer Lawrence pa je fotografijo s svojimi sledilci delila na Facebooku, kjer je zapisala, da se želi postaviti za solidarnost, enake pravice žensk in enakovredne plače.

Na fotografiji Lawrenceova drži transparent, na katerega je zapisala: "Ženske sodijo v revolucijo." Dobitnica grammyjev je držala dva, na katera je zapisala: "Vsi so polni s*anja." in "Ne sprejemam več stvari, ki jih ne morem spremeniti! Spreminjam stvari, ki jih ne morem sprejeti." Diazova pa je fotografirana z napisom: "Gibanje nas nikoli ne bi smelo postaviti korak nazaj, temveč nas mora vedno nesti naprej."

Pohod v Los Angelesu je zaznamovala tudi oskarjevka Viola Davis, ki je dejala, da je njen govor namenjen vsem ženskam, ki si iz različnih razlogov še niso upale spregovoriti in priznati, da so tudi same del gibanja #TudiJaz. "To je za vse ženske, ki so še vedno zavite v tišino in anonimnost." Poleg nje so se za enakopravne pravice žensk javno postavile še Natalie Portman, Eva Longoria in Scarlett Johansson.

