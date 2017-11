Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Organizatorji obljubljajo, da želijo skakalcem zagotoviti varno in vrhunsko izkušnjo s pomočjo najsodobnejše opreme, strokovnega osebja in prilagojenih programov. Foto: Borut Živulović/Bobo VIDEO Odprli največji trampolin... Dodaj v

Foto: Na odprtju največjega trampolinskega parka v Sloveniji

Park je namenjen vsem

30. november 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na 3.500 kvadratnih metrih na Leskoškovi cesti v Ljubljani se po novem razteza največji trampolinski park v Sloveniji, ki je namenjen vsem: tako otrokom, mladostnikom kot tudi odraslim, ki želijo ostati v formi, poskusiti nov način vadbe.

Poleg 50 trampolinov različnih mer, namenjenih prostemu skakanju, so v parku tudi poligon Ninja Warrior, napihljiva blazina, trampolinski zid, gimnastična jama, prostor za igro med dvema ognjema na trampolinih, košarkarski koši in igralna stena, na kateri bodo lahko obiskovalci igrali v živo računalniško igro.

Del trampolinskega parka bo namenjen tudi treningom profesionalnih športnikov, in sicer gimnastičarjem, freestyle športom in treningom akrobatskega zabijanja. Zgradili so ga svetovno znani akrobati slovenskega rodu, Dunking Devils. In kot so poudarili, so želeli ponuditi nov športno-zabaviščni objekt, ki bo nudil nešteto možnosti za druženje, zabavo, medsebojna tekmovanja in nenehno samoizpopolnjevanje.

"Prav vsi pa bodo lahko doživeli občutek breztežnosti tudi na profesionalnih trampolinih, ki so del olimpijske discipline že od leta 2000 v Sydneyju," je poudaril vodja projekta Miran Razoršek. Za javnost bo park vrata uradno odprl v petek ob 8.30.

K. K., foto: Borut Živulović/Bobo