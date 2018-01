Foto: Na Pločniku slavnih sije tudi zvezda Mini Miške

Na slovesnosti Katy Perry in Heidi Klum

23. januar 2018 ob 08:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Miki Miška se s svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih lahko pohvali že dobrih 40 let, zdaj pa se mu je končno pridružila tudi njegova izvoljenka Mini Miška.

Mini Miška, ki se je v srca mnogih zapisala s svojo prijaznostjo in prikupnostjo, ki jo pooseblja živo rdeča oblekica z belimi pikami in prav taka pentlja na glavi, je v ponedeljek v Hollywoodu dobila svojo zvezdo. Postala je 2.627 slavna osebnost iz sveta glasbe, filma in televizije s tem dosežkom.

Mini se je slovesnosti seveda udeležila, veselje z njo sta delili nemška supermanekenka Heidi Klum in ameriška pevka Katy Perry, ki je dejala: "Mini je bila 90 let kraljica nasmeha v pikčasti obleki, zato je prav, da je končno dobila priznanje, ki si ga zasluži." Kot pravi kavalir ni manjkal niti Miki Miška, morda najbolj znani risani junak Walta Disneyja vseh časov. Mini in Miki sta se sicer prvič skupaj na velikem platnu pojavila v filmu Stemboat Willie leta 1928, ki je postal velika uspešnica.

"Mini Miška je brezčasna in njena ikonična pojava pomeni velik prispevek Pločniku slavnih. Škoda, da je morala toliko časa čakati na svojo zvezdo," je dejala Ana Martinez, vodja Pločnika slavnih in pojasnila, da so pri podjetju Disney šele lani nominirali Mini za svojo zvezdo.

Na pločniku so s svojo zvezdo izmed Disneyjevih junakov že ovekovečeni Racman Jaka, Medvedek Pu in Sneguljčica.

A. P. J.