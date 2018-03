Foto: Na rdeči preprogi pred oskarji več barv in dekoltejev, pa tudi 56 let stara obleka

Bleščice, našitki, barve - slovo od črnine

5. marec 2018 ob 11:56,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 12:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po črnini, ki je prevladovala na rdeči preprogi na zlatih globusih, so se holywoodski zvezdnice in zvezdniki za oskarjevsko rdečo preprogo lahko znova sprostili - prevladovale so žive barve, našitki in bleščice.

Čeprav so se gostje bolj ali manj ognili dolgočasni črnini (nekateri so sicer še posegli po njej, a jo kombinirali z raznimi kovinskimi našitki ali bleščicami), pa to ne pomeni, da na najbolj znani rdeči preprogi ni prevladoval opomin na gibanji Time's Up in #MeToo - nanju so opominjali našitki na prsnih žepih pri moških, pa pasovi, nakit (predvsem broške) in torbice pri ženskah.

Modni poznavalci so največ pohvalnih besed za izbiro garderobe namenili Emmi Stone, ki je izbrala hlačni kostim Louisa Vuittona, in Allison Janey, ki je blestela v škrlatni umetnini z globokim dekoltejem in širokimi rokavi s podpisom modne znamke Reem Acra. Kritiki so prikimali tudi vedno elegantni Nicole Kidman, ki je oblekla kraljevsko modro obleko, Ashley Judd, ki je prav tako izbrala obleko brez naramnic, in Miri Sorvino, ki je blestela v bleščičasti kreaciji, s svojo eleganco pa so navdušile tudi predstavnice starejše generacije igralk, na primer Laurie Metcalf, Meryl Streep in Helen Mirren.

Precej manj odobravanja je požela ameriška smučarka Lindsey Vonn v svoji eklektični črni obleki, sestavljeni iz popolnoma različnih materialov, kar nekaj prizanesljivih nasmeškov je bila deležna tudi Whoopi Goldberg, glede živorožnate obleke Michaela Korsa, ki jo je izbrala Viola Davis, pa so mnenja še deljena. Pozornost je pritegnila tudi Rita Moreno v obleki, ki jo je na oskarjih nosila že drugič - prvič je leta 1962 v njej sprejela oskarja za najboljšo igralko v stranski vlogi, zdaj pa se je po rdeči preprogi sprehodila v malce prirejeni različici iste obleke.

T. K. B.