Foto: Na silvestrovanju v Ljubljani 55.000 ljudi

Ognjemeti v številnih mestih

31. december 2016 ob 11:41,

zadnji poseg: 1. januar 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kljub nizkim temperaturam so silvestrovanja na prostem privabila številne. Največ ljudi se je kot običajno podalo v prestolnico, kjer je novemu letu nazdravilo približno 55.000 ljudi.

Tudi letos je jasno nebo nad prestolnico razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu, zbrane pa je namesto bolnega župana Zorana Jankovića nagovorila podžupanja Tjaša Ficko.

Letos so rakete iz razgradljivih materialov zažarele v barvah Ljubljane, Slovenije in Evrope, torej v zeleni in srebrni, modri in rdeči ter modri in zlati barvi.

V Ljubljani so sicer silvestrovali na štirih trgih. Na osrednjem silvestrovanju na Kongresnem trgu, ki je bilo namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev, so nastopili Modrijani in tamburaška skupina Begini.

Na Mestnem trgu, ki je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, so nastopili SwingTones in Anika Horvat. Na Trgu francoske revolucije so na svoj račun prišli ljubitelji alternativne rock glasbe. Nastopili so Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson.

Program silvestrovanja na Pogačarjevem trgu pa je bil namenjen ljubiteljem slovenskih izvajalcev popularne in narodno-zabavne glasbe. Nastopili so Ansambel Pika si, Skupina France Korado in Krila.

Silvestrovo minilo mirno

Tudi letos se je v Ljubljani že popoldan začelo silvestrovanje za otroke, na katerem so družine z dedkom Mrazom in drugimi pravljičnimi junaki praznovali prihod novega leta.

Novo leto naj bi po ocenah Turizma Ljubljana na vseh mestnih površinah pričakalo več kot 100.000 ljudi. Z ljubljanske policijske uprave pa so sporočili, da je praznovanje ob vstopu v novo letu minilo mirno, silvestrovanja na prostem pa se je po njihovih ocenah udeležilo več deset tisoč obiskovalcev.

Danes, na prvi dan novega leta, bo koncert ABBA - Platin na Kongresnem trgu s pričetkom ob 20. uri. V ponedeljek pa se bo, prav tako na Kongresnem trgu, zaključil projekt Zelene prestolnice Evrope 2016 z nastopom skupine Perpetuum Jazzile.

V Kopru 5.000 ljudi

Novo leto so na prostem pričakali tudi v Kopru, kjer je okoli 5.000 ljudi silvestrovalo na Trgu pri Upravi za pomorstvo ob zvokih Tequile ter Tulia Furlaniča in Marina Legoviča. Ob polnoči je nebo nad mestom razsvetlil petminutni ognjemet. Do osmega januarja pa je na Titovem trgu še odprto drsališče.

V Mariboru so se na prostem zabavali na Trgu Leona Štuklja, kjer sta nastopili Tanja Žagar in Helena Blagne ter za njima Čudežna polja.

Osrednje prizorišče v Celju je bilo na Krekovem trgu, kjer sta obiskovalce zabavala Rok Ferengja in njegov Rok'n'band, v Murski Soboti pa sta na Trgu zmage za glasbeni program poskrbeli skupini D'Kwaschen Retashy in Tropic. Opolnoči jih je razveselil ognjemet.

Na Glavnem trgu v Kranju so se zbrani pozibavali v ritmu legende slovenske zabavne glasbe Toma Juraka in skupine Joške v'n, v Novem mestu pa so silvestrovali z Nino Pušlar in njeno spremljevalno skupino.

D. S., K. S.