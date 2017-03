Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Sigla je slovensko občinstvo sprejelo za svojega po zaslugi vloge v seriji Gorski zdravnik. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Na svoj račun prišli oboževalci serije Gorski zdravnik

Hans Sigl prvič v Sloveniji

16. marec 2017 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Igralca Hansa Sigla, znanega po vlogi Martina Gruberja iz priljubljene nemško-avstrijske TV serije Gorski zdravnik, je v Ljubljani pričakalo okoli 5.000 oboževalcev.

Serijo Gorski zdravnik, ki je predelava istoimenske serije iz leta 1992, je 6. februarja 2008 najprej začel predvajati ORF, prvi del serije pa si je dan kasneje na ZDF-ju lahko ogledalo tudi nemško občinstvo.

Tako v Avstriji kot Nemčiji je serija postala prava uspešnica, uspeh pa ni izostal niti v preostalih evropskih državah. Če lahko sklepamo po izjemnem odzivu slovenskih gledalcev, ki lahko serijo spremljajo na POP TV-ju, se je Sigl zapisal tudi v njihova srca.

47-letni Sigl v seriji igra zdravnika Gruberja, ki je iz New Yorka prišel na Tirolsko, najprej zgolj na obisk, ko pa ugotovi, da ima na Tirolskem hčerko Lilli, se odloči ostati. Prevzame ambulanto tamkajšnjega zdravnika in začne delati kot gorski zdravnik. Serijo so sicer snemali v regiji Wilder Kaiser na Tirolskem.

Sa. J., Foto: BoBo