Foto: Na Trgu sv. Petra že stoji božično drevo, jasli v nastajanju

Luči se bodo prižgale 7. decembra

22. november 2018 ob 15:42

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Na Trgu sv. Petra v Vatikanu so, v skladu s tradicijo, 22. novembra postavili božično drevo. Tokrat gre za običajno smreko, ki prihaja z območja Pordenona in je darilo dežele Furlanije - Julijske krajine.

Praznično smreko, katere deblo ima 50 centimetrov premera, v višino pa meri 21 metrov in tehta 4,5 tone, bodo okrasili vatikanski vrtnarji. Osvetljavo bodo prižgali 7. decembra (teden dni kasneje kot v Ljubljani in kar dva tedna kasneje kot v Mariboru, da Kopra, kjer gorijo že od 9. novembra, niti ne omenjamo) ob 16.30, gorela pa bo vse do 13. januarja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Drevo si je že prislužilo prve pohvale turistov v Vatikanu. Avstralec Peter je povedal, da se čuti izjemno počaščenega, ker ima priložnost videti to čudovito smreko. Sicer pa se mu zdi predpraznični čas v Evropi nenavaden, saj v Avstraliji božič praznujejo na plaži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg smreke so na trgu sredi Vatikana že začeli postavljati jasli. Naloga je letos v rokah štirih kiparjev – Američana Richarda Varana, Rusa Ilja Filimonceva, Nizozemke Susanne Ruseler in Čeha Rodovana Ziunyja. Jasli bodo izdelali iz 700 ton peska, ki prihaja iz Dolomitov.

Jasli bodo umetniki predvidoma končali v dveh tednih, a bodo vse do 7. decembra pokrite s ponjavo in tako skrite pred očmi javnosti. Pri njihovi izdelavi bodo sledili starodavni tehniki kiparjenja iz peska, ki izhaja iz mesta Jesolo blizu Benetk.

