Foto: Najbolje oblečena zvezdnica je vojvodinja Susseška

Prva članica kraljeve družine s tem nazivom

6. september 2018 ob 12:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Revija People je na vrh seznama desetih najbolje oblečenih zvezdnic uvrstila vojvodinjo Susseško, za katero so zapisali, da ji uspeva "biti uglajena in hkrati ne preveč polikana in popolna".

37-letna nekdanja igralka je članica britanske kraljeve družine postala maja, ko se je na gradu Windsor poročila s princem Harryjem. Od takrat je vedno, ko se pojavi v javnosti, pod drobnogledom modnih strokovnjakov, ki pa so nad njenim izborom oblačil, ličil in pričeske navdušeni.

"Ko govorimo o modnem slogu zvezdnic leta 2018, nikakor ne moremo brez omembe Meghan Markle. Njene modne izbire smo si vsi zelo zapomnili, zato je nismo uvrstili le med deset najbolje oblečenih, ampak si zasluži biti povsem na vrhu," je dejala urednica za slog in lepoto pri omenjeni reviji Andrea Lavinthal, ki je dodala, da gre za prvo članico kakšne kraljeve družine z nazivom najbolje oblečene. "Meghan je prva zunaj Hollywooda, ki smo jo izbrali za najbolje oblečeno," je dejala Lavinthalova.

Od kavbojk do toalet

Marklova, ki je bila rojena v Kaliforniji, je bila pred zvezo s princem Harryjem uveljavljena igralka, najbolj znana po vlogi Rachel v odvetniški nanizanki Suits (Nepremagljivi dvojec). Modne strokovnjake je navdušila s tem, da spretno križari med najdražjimi in najbolj slovitimi modnimi oblikovalci in oblačili dostopnejših znamk. V nasprotju z britansko kraljevo tradicijo smo jo lahko videli tudi v oblekah z razgaljenimi rameni in kratkih krilih, njena "razmršena figa", ki jo je nosila tudi na poroki, pa je postala že njen prepoznavni znak.

"Ne glede na to, ali nosi raztrgane kavbojke in srajco ali dizajnersko večerno obleko in tiaro, Meghan je vedno videti šik – in kot da v svoj videz ne bi vložila nobenega truda. To uspeva le redkim," je dodala Lavinthalova.

Med deseterico najbolje uvrščenih zvezdnic so pri Peoplu uvrstili še igralke Lupito Nyong'o, Cate Blanchett, Tracee Ellis Ross, Sandro Bullock, Angelo Bassett in Margot Robbie, odvetnico Amal Clooney, pevko Jennifer Lopez in resničnostno zvezdnico Kim Kardashian West.

A. P. J.