Foto: Najdaljše noge na svetu pripadajo Rusinji - dolge so skoraj 133 cm

Zadnja leta živi na Otoku

8. september 2017 ob 11:02

London - MMC RTV SLO

V dneh po predstavitvi nove Guinnessove knjige rekordov so mediji tradicionalno polni zgodb o nenavadnih dogodkih, podvigih, sposobnostih in ljudeh. Britance letos še posebno navdušuje nekdanja ruska športnica, zdaj pa manekenka Ekaterina Lisina, ki se je med rekorderje zapisala po zaslugi svojih dolgih nog.

Njena leva je namreč dolga kar 132,8 centimetra, desna pa nekaj milimetrov krajša, a še vedno meri zavidljivih 132,2 centimetra.

Rusinja, ki bo 15. oktobra dopolnila 30 let, je sicer visoka dva metra in šest centimetrov - s čimer se je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisala tudi kot najvišja manekenka na svetu -, tako da dolžina njenih nog ni ravno presenetljiva. Za njeno višino so pretežno krivi geni, saj prihaja iz visoke družine: njen brat meri 198 centimetrov, oče ima 196 centimetrov, mati pa 186.

Lisina je bila članica ruske ženske košarkarske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila bronasto medaljo, na svetovnem prvenstvu leta 2006 v Braziliji srebrno, leta 2007 pa je reprezentanca zmagala še na evropskem prvenstvu. V svoji karieri je igrala za moskovski CSKA (med letoma 2006 in 2009), se nato selila od kluba do kluba, kariero pa sklenila po triletnem igranju za Dinamo iz Kurska.

Že prej nosilka več ruskih rekordov

Po koncu športne kariere se je Ekaterina Lisina lotila manekenstva in se preselila v London, kjer se je tudi prijavila za vpis v knjigo rekordov. Že pred tem pa je bila nosilka več ruskih rekordov: bila je uradna najvišja ženska v Rusiji, ženska z najdaljšimi stopali v državi (30,5 cm) itd. Pred njo se je z naslovom ženske z najdaljšimi nogami na svetu ponašala še ena Rusinja, Svetlana Pankratova, katere noge so merile le nekaj milimetrov manj.

Precej aktivna je tudi na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu, kjer objavlja fotografije, ki le še poudarjajo njeno velikost - in predvsem dolžino njenih (zdaj tudi uradno najdaljših) nog. Tudi njen osebni moto, zapisan na vstopni strani njene spletne strani, je povezan z njenim največjim adutom, višino: "Bog me je obdaril z neverjetno višino, zato da bi lahko dosegla zvezde."

Še več nenavadnih rekordov: najdaljši nohti, najdaljša trepalnica

V letošnji izdaji knjige rekordov je sicer še kar nekaj nenavadnih rekordov: Američanka Ayanna Williams se tako ponaša z najdaljšimi nohti na svetu (skupaj v dolžino merijo kar 576,4 centimetra), Kitajka You Jianxia pa je ponosna lastnica najdaljše trepalnice na svetu: iz njene leve veke izrašča ena, ki meri 12,4 centimetra.

T. K. B.