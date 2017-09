Foto: Najdražji scenarij na svetu? Audreyjin Zajtrk pri Tiffanyju.

Na deseturni dražbi osebnih predmetov igralke Audrey Hepburn je bil za rekordnih 632.750 funtov (721.000 evrov) prodan tudi njen izvod scenarija za film Zajtrk pri Tiffanyju iz leta 1961.

Na dražbi avkcijske hiše Christie's so ponudili 246 predmetov - obleke in plašče, modne dodatke, tudi sončna očala, rokavice in uhane ter pisma, fotografije in slike, ki so jih pripeljali s švicarskega doma leta 1993 umrle igralke.

Nazadnje jim je zanje uspelo iztržiti kar 4,6 milijona funtov.

Bogastvo za scenarije

Za scenarij za film Zajtrk pri Tiffanyju so sprva pričakovali, da bodo iztržili od 60.000 do 90.000 funtov, nato pa je bil dosežen rekord. Prodan je bil za 632.750 funtov. Scenarij je tako postal najdražji na dražbi prodan scenarij na svetu. Deli scenarija, ki so namenjeni njenemu liku Holly Golightly, so označeni z zanjo značilnim turkiznim črnilom, posamezne besede so poudarjene z modrim kemičnim svinčnikom, dodatni poudarki pa z navadnim svinčnikom.

Njen delovni scenarij za muzikal My Fair Lady iz leta 1964 pa je bil prodan za 206.250 funtov.

Slika, ki jo je sama naslikala leta 1969 in ki nosi naslov Moje vrtne rože, pa je bila prodana za 224.750 funtov. Fotografija Cecila Beatona, na kateri je Audrey Hepburn kot Eliza Doolittle iz filma My Fair Lady, je bila prodana za 93.750 funtov, čeprav je bila sprva ocenjena na od 2.000 do 3.000 funtov.

Na dražbi so prodali tudi Tiffanyjevo zapestnico iz poznih 80. let, darilo režiserja Stevena Spielberga, z vgraviranim režiserjevim posvetilom: "Ti si moj navdih. Vedno, Steven". Ocenjena je bila na od 3.000 do 5.000 funtov, zanjo pa so iztržili kar 332.750 funtov.

Rekordna udeležba

Kot je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP po dražbi povedal Adrian Hume-Sayer iz avkcijske hiše Christie's, jih je navdušilo tako veliko zanimanje za osebno zbirko Audrey Hepburn. "Bila je ena največjih ikon v zgodovini filma in izjemen rezultat prvega dela dražbe priča o njeni neminljivi privlačnosti," je dodal.

Kot so še sporočili iz avkcijske hiše Christie's, so na dražbi zaznali rekordno udeležbo na spletu, na londonski predprodajni razstavi pa je bilo več kot 12.000 obiskovalcev.

Drugi del dražbe bo potekal v oktobru. Nekaj osebnih predmetov iz igralkine zapuščine so se družinski člani odločili obdržati - med drugim njeno zbirko nagrad, vključno z oskarjem, pa tudi njene fotografije iz otroštva.

Postala ena najbolj priljubljenih igralk

Audrey Hepburn se je rodila v Bruslju. Študirala je balet in igro v Amsterdamu in Londonu. Kot filmska igralka je debitirala leta 1948 z majhno vlogo stevardese v nizozemskem filmu Nizozemska v sedmih lekcijah, naslednje leto pa v gledališču kot plesalka v spektaklu High Button Shoes.

Na začetku 50. let prejšnjega stoletja je odšla v Hollywood in že s prvo veliko vlogo princese v filmu Rimske počitnice (1953) prejela oskarja za glavno žensko vlogo. Kmalu se je uvrstila med najbolj priljubljene hollywoodske igralke. Leta 1967 se je umaknila iz filmskega sveta. V novem življenju je bila ambasadorka pri Unicefu.

